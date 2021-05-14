Полуобнаженная победительница «Холостяка» украсила своими изгибами пляж на Сейшелах (фото)

Звезда в купальнике эротично выгнулась на пляже

Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова в очередной раз порадовала поклонников пикантным контентом.

Звезда, которая недавно отправилась на отдых на Сейшелы, поделилась очередными пикантными фото.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, сделанные на живописном пляже Индийского океана. На снимках Даша в купальном костюме позирует эротично изогнувшись на камнях. Позы, в которых снята Даша выигрышно подчеркивают ее длинные и стройные ноги.

Под фото звезда дала советы поклонникам, какие вещи необходимы на Сейшелах.

«Что же стоит взять с собой на Сейшелы? Рассмотрим необходим тревел-набор. Солнцезащитные средства. Головные уборы. Много ярких купальников и пляжных туник. Снаряжение для подводного плавания. Фототехники. Удобная обувь. Красивые аксессуары. Ну и, конечно же, хорошее настроение без него никак!», — отметила в фото Ульянова.

Поклонники оценили снимки звезды, отметив красоту ее тела.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.