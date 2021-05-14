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    Полуобнаженная победительница «Холостяка» украсила своими изгибами пляж на Сейшелах (фото)

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    Модель Даша Ульянова - Полуобнаженная победительница «Холостяка» украсила своими изгибами пляж на Сейшелах (фото)
    Модель Даша Ульянова
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Звезда в купальнике эротично выгнулась на пляже

    Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова в очередной раз порадовала поклонников пикантным контентом.

    Звезда, которая недавно отправилась на отдых на Сейшелы, поделилась очередными пикантными фото.

    Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, сделанные на живописном пляже Индийского океана. На снимках Даша в купальном костюме позирует эротично изогнувшись на камнях. Позы, в которых снята Даша выигрышно подчеркивают ее длинные и стройные ноги.

    Под фото звезда дала советы поклонникам, какие вещи необходимы на Сейшелах.

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    Полуобнаженная победительница «Холостяка» украсила своими изгибами пляж на Сейшелах (фото)
    Полуобнаженная победительница «Холостяка» украсила своими изгибами пляж на Сейшелах (фото)
    Полуобнаженная победительница «Холостяка» украсила своими изгибами пляж на Сейшелах (фото)
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    «Что же стоит взять с собой на Сейшелы? Рассмотрим необходим тревел-набор. Солнцезащитные средства. Головные уборы. Много ярких купальников и пляжных туник. Снаряжение для подводного плавания. Фототехники. Удобная обувь. Красивые аксессуары. Ну и, конечно же, хорошее настроение без него никак!», — отметила в фото Ульянова.

    Поклонники оценили снимки звезды, отметив красоту ее тела.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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