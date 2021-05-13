Billboard назвал десять лучших артистов десятилетия

Дрейк не только успешен по всем этим пунктам, ему еще и принадлежит рекорд по количеству завоеванных наград на Billboard Music Awards

Дрейк возглавил рейтинг лучших артистов десятилетия по версии Billboard: музыкант получит заслуженную награду на церемонии Billboard Music Awards 2021, которая состоится 23 мая. В десятку вошли представители разных жанров (от кантри до R&B), а главным критерием были их достижения в музыкальной сфере — позиции в чартах, популярность в соцсетях и доходы от концертных туров начиная с 2010 года.

Дрейк не только успешен по всем этим пунктам, ему еще и принадлежит рекорд по количеству завоеванных наград на Billboard Music Awards (27 статуэток). Для него это еще не предел: в этом году певец может победить еще в семи номинациях, включая главную — «Лучший артист».

Топ-10 артистов десятилетия

1. Дрейк

2. Тейлор Свифт

3. Бруно Марс

4. Рианна

5. Адель

6. Эд Ширан

7. Джастин Бибер

8. Кэти Перри

9. Maroon 5

10. Post Malone

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.