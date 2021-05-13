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    Billboard назвал десять лучших артистов десятилетия

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    Billboard назвал десять лучших артистов десятилетия

    Дрейк не только успешен по всем этим пунктам, ему еще и принадлежит рекорд по количеству завоеванных наград на Billboard Music Awards

    Дрейк возглавил рейтинг лучших артистов десятилетия по версии Billboard: музыкант получит заслуженную награду на церемонии Billboard Music Awards 2021, которая состоится 23 мая. В десятку вошли представители разных жанров (от кантри до R&B), а главным критерием были их достижения в музыкальной сфере — позиции в чартах, популярность в соцсетях и доходы от концертных туров начиная с 2010 года.

    Дрейк не только успешен по всем этим пунктам, ему еще и принадлежит рекорд по количеству завоеванных наград на Billboard Music Awards (27 статуэток). Для него это еще не предел: в этом году певец может победить еще в семи номинациях, включая главную — «Лучший артист».

    Топ-10 артистов десятилетия

    1. Дрейк

    2. Тейлор Свифт

    3. Бруно Марс

    4. Рианна

    5. Адель

    6. Эд Ширан

    7. Джастин Бибер

    8. Кэти Перри

    9. Maroon 5

    10. Post Malone

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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