Billboard назвал десять лучших артистов десятилетия
Дрейк не только успешен по всем этим пунктам, ему еще и принадлежит рекорд по количеству завоеванных наград на Billboard Music Awards
Дрейк возглавил рейтинг лучших артистов десятилетия по версии Billboard: музыкант получит заслуженную награду на церемонии Billboard Music Awards 2021, которая состоится 23 мая. В десятку вошли представители разных жанров (от кантри до R&B), а главным критерием были их достижения в музыкальной сфере — позиции в чартах, популярность в соцсетях и доходы от концертных туров начиная с 2010 года.
Дрейк не только успешен по всем этим пунктам, ему еще и принадлежит рекорд по количеству завоеванных наград на Billboard Music Awards (27 статуэток). Для него это еще не предел: в этом году певец может победить еще в семи номинациях, включая главную — «Лучший артист».
Топ-10 артистов десятилетия
1. Дрейк
2. Тейлор Свифт
3. Бруно Марс
4. Рианна
5. Адель
6. Эд Ширан
7. Джастин Бибер
8. Кэти Перри
9. Maroon 5
10. Post Malone
Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.
Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.