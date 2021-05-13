Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)

Ратаковски поделилась снимком в Instagram, на котором она запечатлена в облегающем черном топе

Популярные модели и блогерши вновь начали массово публиковать снимки в обнажающей грудь одежде и запустили модный тренд. На соответствующие снимки в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.

Откровенные топы полюбили модели Лотти Мосс, Эмили Ратаковски, Риан Сагден, телезвезды Кайли Дженнер, Ким и Кортни Кардашьян, а также участницы реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Зара Макдермотт и многие другие.

Так, например, 23-летняя Мосс попала в объектив папарацци во время прогулки по Лондону. Она была одета в рваные джинсы и боди белого цвета с завязками на шее и широким вырезом, частично оголяющим ее грудь. В свою очередь, предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян порадовала поклонников фотографией в бежевом трикотажном платье, верх которого обнажает зону декольте, талию и живот.

Ратаковски поделилась снимком в Instagram, на котором она запечатлена в облегающем черном топе с глубоким декольте. В то же время британская манекенщица Садген снялась в белом обнажающем грудь боди, лежа на полу.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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