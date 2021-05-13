  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Инстадива Ким Кардашьян - Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Ратаковски поделилась снимком в Instagram, на котором она запечатлена в облегающем черном топе

    Популярные модели и блогерши вновь начали массово публиковать снимки в обнажающей грудь одежде и запустили модный тренд. На соответствующие снимки в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.

    Откровенные топы полюбили модели Лотти Мосс, Эмили Ратаковски, Риан Сагден, телезвезды Кайли Дженнер, Ким и Кортни Кардашьян, а также участницы реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Зара Макдермотт и многие другие.

    Так, например, 23-летняя Мосс попала в объектив папарацци во время прогулки по Лондону. Она была одета в рваные джинсы и боди белого цвета с завязками на шее и широким вырезом, частично оголяющим ее грудь. В свою очередь, предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян порадовала поклонников фотографией в бежевом трикотажном платье, верх которого обнажает зону декольте, талию и живот.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)
    Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)
    Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)
    Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)
    Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)
    Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)
    Модный тренд. Звезды вновь полюбили обнажающие грудь топы (фото)

    Ратаковски поделилась снимком в Instagram, на котором она запечатлена в облегающем черном топе с глубоким декольте. В то же время британская манекенщица Садген снялась в белом обнажающем грудь боди, лежа на полу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

    Читайте также: Страдающая от витилиго девушка с помощью тату превратила белые пятна в свою изюминку (фото)

    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies