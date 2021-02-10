Звезды массово надевают бикини вверх тормашками. Мужчины не успевают остывать после такого зрелища

Британская модель Наталья Райт надела перевернутый купальник белого цвета во время отпуска в Дубае

Знаменитости полюбили носить купальник необычным способом и задали новый тренд. На соответствующие фотографии в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

Звезды начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в бикини, верхняя часть которых надета вверх тормашками. Во флешмобе приняли участие сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие.

Например, предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала в своих соцсетях фото в голубом бикини с золотистой цепочкой. Ее старшая сестра, 25-летняя супермодель Кендалл Дженнер, тоже надевала разноцветный купальник подобным образом во время отпуска на Багамских островах.

Тренд поддержала и австралийская модель Тэмми Хемброу. В своем Instagram-аккаунте она разместила снимок в крошечном бикини анималистичной расцветки. Пост набрал почти 190 тысяч лайков, однако некоторые подписчики знаменитости подчеркнули, что ей следует носить верх «правильным образом».

Британская модель Наталья Райт надела перевернутый купальник белого цвета во время отпуска в Дубае. Телезвезда Элли Браун попозировала на диване в бикини такого же цвета.

В январе фигура старшей сестры Ким Кардашьян Кортни в перевернутом купальнике взволновала поклонников. На снимке 41-летняя модель позирует в бассейне в красном минималистичном бикини бренда Sommer Swim.

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