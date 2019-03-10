Звезда сериала «Ханна Монтана» празднует 27-летие. Стильные выходы на красную дорожку Эмили Осмент

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Эмили Джордан Осмент — американская актриса, которая полюбилась и детской аудитории, и взрослым людям

Непосредственная и искренняя игра Эмили вдохнула жизнь во всех ее героинь, сделав каждую роль совершенно особенной.

Эмили Осмент впервые появилась на съемочной площадке в 1998 году. Талантливую девочку заметили, и уже в следующем году Эмили Осмент досталась роль в картине под названием «Секрет жизни девочек».

А спустя еще год фильмография этой харизматичной блондинки пополнилась съемками в сериале «Конец зимы». И хотя обе роли оказались второстепенными, Эмили Осмент заслужила номинацию на премию «Молодой актер».

Вслед за этим творческая биография Эмили Осмент постепенно начала пополняться более серьезными работами. Сначала девочка снялась в ряде сериалов, среди которых можно отметить «Третья планета от солнца», «Друзья», «Прикосновение ангела».

А в 2002-м Эмили пригласили сниматься в фильме «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд». Здесь Осмент сыграла девочку по имени Герти Гигглс. Спустя год героиня Эмили вернулась на экраны в картине «Дети шпионов 3: Игра окончена».

Но настоящий звездный час в карьере Эмили Осмент настал в день, когда актрису утвердили на роль Лили Траскотт в телесериале студии Уолта Диснея «Ханна Монтана».

2007-й отмечен для актрисы работой в картине «Зло: не думай об этом», а также ролью в проекте «Шорты коротышки McShorts». В следующем году Эмили Осмент пригласили на роль в фильме «Футбольная мама», а год спустя актриса появилась в комедийной картине «Папохищение» вместе с Дэвидом Генри, Дэнзелом Уитакером, Джорджем Ньюберном.

Также в 2009-м вышла долгожданная полнометражка «Ханна Монтана: кино», вновь позволившая зрителям встретиться с любимыми героями сериала.

В 2014 году Эмили начала сниматься в сериале «Молодые и голодные». Девушке досталась главная роль. Героиня Эмили, повар Габи Даймонд, работает у состоятельного бизнесмена.

Волею судьбы девушка постоянно попадает в забавные и пикантные ситуации, но каждый раз с достоинством из них выпутывается. Здесь партнерами Эмили по съемкам стали Джонатан Садовский, Эйми Карреро, Ким Уитли и Рекс Ли.