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    Звезда сериала «Офис» празднует 45-летие. Яркие выходы на красную дорожку Дженни Фишер

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    Звезда сериала «Офис» празднует 45-летие. Яркие выходы на красную дорожку Дженни Фишер
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    Дженна Фишер — американская актриса, номинантка премии «Эмми», более всего известная по роли Пэм Бисли в сериале «Офис»

    Дженна Фишер родилась в Форт Уэйн, штат Индиана, а выросла в Сент-Луисе, штат Миссури. 

    В конце 90-х и начале «нулевых» Дженна Фишер начала получать небольшие роли в ТВ-шоу. Это были сериалы «Крученый город», «Сильное лекарство», «Клиент всегда мертв» и «Неопределившиеся».

    Впрочем, карьера актрисы шла неважно. Поэтому она попробовала взяться за собственный проект, которым стала комедия «Леденец любви». Дженна Фишер сама написала сценарий, срежиссировала и сыграла в главной роли. 

    В картине приняли участие ее тогдашний муж Джеймс Ганн, а также Джейсон Сигель. Картину показали на нескольких кинофестивалях, на одном из которых Дженна даже получила приз за свою актерскую игру.

    Поворотный момент в ее карьере случился в 2005 году, когда начался первый сезон комедийного сериала «Офис», американского ремейка английской версии канала BBC. Дженне Фишер досталась одна из главных ролей – она играла секретаршу Пэм, у которой по ходу истории начались отношения с персонажем Джона Красински. «Офис» стал одним из самых рейтинговых и популярных ситкомов своего времени.

    Во время съемок одного из выпусков сериала с Дженной Фишер произошло несчастье – она упала с лестницы и повредила спину в четырёх местах. После этого она долго не имела возможности сниматься и вернулась лишь к началу следующего сезона.

    После «Офиса» у актрисы улучшилась ситуация с ролями, более того, ей наконец удалось начать сниматься уже в кино. Она приняла участие в комедии с Уиллом Феррелом «Лезвия славы: Звездуны на льду»; в «Сексоголике» с Майклом Дугласом и Сьюзан Сарандон; в комедии «Повышение» с Шонном Уильямом Скоттом.

    Главную женскую роль она исполнила в удачной комедии «Безбрачная неделя», которая при относительно небольшом бюджете собрала по миру 83 миллиона долларов.

    Дженна Фишер также старалась заниматься и другими проектами, необязательно связанными с кино или телевидением. В 2006 году она принимал участие турнире по покеру, который проходил в Новом Орлеане. 

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    Также она была участницей Католической благотворительной организации по помощи жертвам наводнения. Кроме того, актриса снималась в клипе песни Вилл Уизли Through Any Window.

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