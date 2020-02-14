100 шайб - встановлено рекоррд хокейного «Донбасу» (відео)



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Віктор Захаров став рекордсменом «Донбасу» УХЛ

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Віктор Захаров закинув 100 шайбу у складі «Донбасу» в регулярних чемпіонатах України, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Видатне досягнення було встановлено 12 лютого в матчі 34-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

У цій грі «Донбас» всуху обіграв «Білий Барс» (6:0), а капітан донеччан Віктор Захаров закинув свою соту шайбу у складі клубу в регулярних чемпіонатах України .

Дивіться відео історичної події Автор: УХЛ

Всього в формі «Донбасу» Віктор Захаров провів 183 поєдинки, в яких набрав 227 (100+127) балів.

Найрезультативнішим для форварда став сезон-2015/16, в якому Захаров набрав 100 (53+47) очок в 48 матчах.

Топ-5 кращих бомбардирів «Донбасу» виглядає наступним чином:

Віктор Захаров - 183 матчі, 227 (100+127) очок;

Микита Буценко - 86 матчів, 188 (79+109) очок;

Віталій Лялька - 118 матчів, 185 (93+92) очок;

Сергій Бабинець - 83 матчі, 172 (68+104) очка;

Денис Кочетков - 158 матчів, 169 (64+105) очок.

Джерело: Главком СПОРТ