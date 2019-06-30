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    Колишній тренер «Донбасу» запропонував ув’язнювати іноземців за критику Росії

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    Андрєй Назаров - Колишній тренер «Донбасу» запропонував ув’язнювати іноземців за критику Росії
    Андрєй Назаров
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    Російський хокейний фахівець готовий очолити департамент інформаційної безпеки КХЛ

    Російський тренер Андрєй Назаров пропонує ув’язнювати іноземних хокеїстів за критику Росії. Для цього він навіть готовий особисто очолити департамент інформаційної безпеки Континентальної хокейної ліги.

    «Моя пропозиція була жартом, але з долею правди. Якщо ж така пропозиція дійсно надійде, то я очолю такий департамент. Як реагувати на несправедливі випади іноземців? Наступного разу, коли він прилетить до Росії, ми його просто заарештуємо. Для початку на 15 діб. І помістимо в камеру без туалету. Після цього він не ображатиме Росію», - цитує Назарова Матч ТВ.

    Нагадаємо, 2013-2014 років Назаров очолював хокейний клуб «Донбас» та збірну України.

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