Хокейний «Донбас» показав нового талісмана



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Новий талісман ХК «Донбас» hcdonbass.com

Чинний чемпіон України входить в новий сезон з новим талісманом

Хокейний клуб «Донбас» сезону показав нового талісмана. Презентація відбулася в Дружківці під час відкриття сезону дитячо-юнацької школи клубу.

Відтак новим талісманом «Донбасу» став снігур. Ім’я у птаха ще немає. Його мають визначити вболівальники чинного чемпіона України.

Варіанти з ім’ям талісману можна надсилати на сторінки «Донбасу» в мережах Фейсбук та Інстаграм. Автор переможного імені отримає приз від клубу.