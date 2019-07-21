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    Хокейний «Донбас» показав нового талісмана

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    Новий талісман ХК&nbsp;&laquo;Донбас&raquo; - Хокейний «Донбас» показав нового талісмана
    Новий талісман ХК «Донбас»
    hcdonbass.com

    Чинний чемпіон України входить в новий сезон з новим талісманом

    Хокейний клуб «Донбас» сезону показав нового талісмана. Презентація відбулася в Дружківці під час відкриття сезону дитячо-юнацької школи клубу.

    Відтак новим талісманом «Донбасу» став снігур. Ім’я у птаха ще немає. Його мають визначити вболівальники чинного чемпіона України.

    Варіанти з ім’ям талісману можна надсилати на сторінки «Донбасу» в мережах Фейсбук та Інстаграм. Автор переможного імені отримає приз від клубу.  

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