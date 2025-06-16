Головна Спорт Новини
search button user button menu button

12-річний український стрибун з жердиною продемонстрував найкращий результат у світі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
12-річний український стрибун з жердиною продемонстрував найкращий результат у світі
Стрибки з жердиною для Матвія більше, ніж спорт
фото: Олександр Залевський

Строгалєв показав найвище досягнення у світі у віковій категорії U14 – 4.00 м

Юний Матвій Строгалєв продемонстрував фантастичний результат на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008 року народження та молодших. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на uaf.org.ua.

Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008 року народження та молодших, який 13-15 червня відбувся у Львові, продовжує радувати чудовими результатами. На додачу до рекордів України серед юнаків до 18 років у виконанні Віталія Тарасюка (спортивна ходьба на 5000 м, 20:53.63 хв) та Адама Білоконя (біг на 110 метрів з бар’єрами, 13.59 с), фантастичний виступ продемонстрував і Матвій Строгалєв

Матвій здобув «бронзу» юнацького чемпіонату України у змаганнях зі стрибків з жердиною. При цьому дванадцятирічний атлет показав найвище досягнення у світі у віковій категорії U14 – 4.00 м (офіційної статистики у цій віковій категорії не ведеться). Ця висота підкорилася йому з третьої спроби. Попереднім найкращим результатом були 3.97 м (у приміщенні) Мондо Дуплантіса, на які він злетів 21 січня 2012 року у Ріно, штат Невада, США.

Стрибки з жердиною для Матвія більше, ніж спорт. Вони в його житті з народження. Мама юного атлета – чемпіонка Європи в приміщенні й просто неба, срібна медалістка чемпіонату світу й фіналістка Олімпійських ігор, а нині тренерка Анжела Балахонова.

Тато – фіналіст чемпіонатів світу й нині також тренер Вадим Строгалєв. Брат Матвія, Нікіта, також стрибун з жердиною і серед його досягнень уже є п’яте місце на юніорському чемпіонаті світу.

«Чесно кажучи, я навіть не очікував, що можу так стрибнути. Насправді, зараз не має ніяких емоцій – досі не вірю. На розминці заважав вітер, було важко, і я не думав, що вийде. Але взяв нову жердину – і все пішло. Це лише початок. Мабуть, міг стрибнути вище, але втомився, адреналін зник, і я вже не відчував, що можу. Поставив ціль, досяг – і чомусь не захотілося йти далі», – цитує Матвія ukr.athletics.

Нагадаємо, ексгравець збірної України з футболу Євген Селезньов посварився з юним блогером через російську мову

Теги: стрибки з жердиною легка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Геращенко: На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості
Призерка Олімпіади-2024 народила доньку
12 червня, 11:05
Для Дорощука «срібло» етапу стало другим на рівні Діамантової ліги
Дорощук здобув срібло етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту
7 червня, 10:42
Для Дорощука етап Діамантової ліги у Римі стане першим стартом сезону
П'ятий етап Діамантової ліги з легкої атлетики: коли стартує Дорощук
6 червня, 10:18

Новини

У Росії у ДТП загинув 20-разовий чемпіон світу
У Росії у ДТП загинув 20-разовий чемпіон світу
Агент Довбика відреагував на чутки, що «Рома» хоче продати українця
Агент Довбика відреагував на чутки, що «Рома» хоче продати українця
12-річний український стрибун з жердиною продемонстрував найкращий результат у світі
12-річний український стрибун з жердиною продемонстрував найкращий результат у світі
Ліга націй з волейболу: як місце посідає Україна після першого змагального тижня
Ліга націй з волейболу: як місце посідає Україна після першого змагального тижня
МОК прокоментував участь білорусів у міжнародних турнірах під державною символікою
МОК прокоментував участь білорусів у міжнародних турнірах під державною символікою
Молодіжна збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2025
Молодіжна збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
192K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
71K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
62K
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
31K
Трампу час визначатися

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua