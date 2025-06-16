12-річний український стрибун з жердиною продемонстрував найкращий результат у світі

Стрибки з жердиною для Матвія більше, ніж спорт

Строгалєв показав найвище досягнення у світі у віковій категорії U14 – 4.00 м

Юний Матвій Строгалєв продемонстрував фантастичний результат на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008 року народження та молодших. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на uaf.org.ua.

Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008 року народження та молодших, який 13-15 червня відбувся у Львові, продовжує радувати чудовими результатами. На додачу до рекордів України серед юнаків до 18 років у виконанні Віталія Тарасюка (спортивна ходьба на 5000 м, 20:53.63 хв) та Адама Білоконя (біг на 110 метрів з бар’єрами, 13.59 с), фантастичний виступ продемонстрував і Матвій Строгалєв

Матвій здобув «бронзу» юнацького чемпіонату України у змаганнях зі стрибків з жердиною. При цьому дванадцятирічний атлет показав найвище досягнення у світі у віковій категорії U14 – 4.00 м (офіційної статистики у цій віковій категорії не ведеться). Ця висота підкорилася йому з третьої спроби. Попереднім найкращим результатом були 3.97 м (у приміщенні) Мондо Дуплантіса, на які він злетів 21 січня 2012 року у Ріно, штат Невада, США.

Стрибки з жердиною для Матвія більше, ніж спорт. Вони в його житті з народження. Мама юного атлета – чемпіонка Європи в приміщенні й просто неба, срібна медалістка чемпіонату світу й фіналістка Олімпійських ігор, а нині тренерка Анжела Балахонова.

Тато – фіналіст чемпіонатів світу й нині також тренер Вадим Строгалєв. Брат Матвія, Нікіта, також стрибун з жердиною і серед його досягнень уже є п’яте місце на юніорському чемпіонаті світу.

«Чесно кажучи, я навіть не очікував, що можу так стрибнути. Насправді, зараз не має ніяких емоцій – досі не вірю. На розминці заважав вітер, було важко, і я не думав, що вийде. Але взяв нову жердину – і все пішло. Це лише початок. Мабуть, міг стрибнути вище, але втомився, адреналін зник, і я вже не відчував, що можу. Поставив ціль, досяг – і чомусь не захотілося йти далі», – цитує Матвія ukr.athletics.

Нагадаємо, ексгравець збірної України з футболу Євген Селезньов посварився з юним блогером через російську мову.