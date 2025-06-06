П'ятий етап Діамантової ліги з легкої атлетики: коли стартує Дорощук

Початок змагань у чоловічому секторі стрибків у висоту – о 22:01 за київським часом

Сезон Діамантової ліги – найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики – продовжиться п'ятим етапом у Римі. Він відбудеться у п'ятницю, 6 червня.

У 2025 році заплановано 15 етапів Діамантової ліги. Етап у Римі стане п'ятим у сезоні, перед цим відбулися два китайські етапи, де у секторі стрибків у висоту тріумфувала Ярослава Магучіх, тоді як у Досі та Рабаті Україна не мала представництва.

На етапі у Римі Україна матиме представництво. Вперше у 2025 році на Діамантовій лізі у чоловічому секторі стрибків у висоту виступить Олег Дорощук, віцечемпіон фіналу попереднього сезону турніру.

Для Дорощука етап Діамантової ліги у Римі стане першим стартом сезону. А сам Рим посідає особливе місце в кар'єрі українського легкоатлета: окрім подіуму етапу Діамантової ліги, який здобув тут стрибун торік, він також виборов дебютну «бронзу» чемпіонату Європи.

Початок змагань у чоловічому секторі стрибків у висоту – о 22:01 за київським часом.

22:01. Стрибки у висоту, чоловіки (пряма трансляція – на YouTube-каналі Суспільне Спорт)

Олег Дорощук у секторі стрибків у висоту матиме не менш зіркову конкуренцію. Окрім олімпійського чемпіона Парижа Геміша Керра, вперше у сезоні виступить Джанмарко Тамбері – золотий медаліст Токіо-2020, для якого етап у Римі стане домашнім.

Для Тамбері старт у Римі стане взагалі першим з моменту перемоги у фіналі сезону Діамантової ліги. Торік він тут став чемпіоном Європи, але поки що ніколи в кар'єрі не вигравав домашній етап Діамантової ліги.

Крім Тамбері та Керра, участь у змаганнях візьмуть медаліст Олімпіади Ву Санхьок, срібний призер ЧС-2023 Джувон Гаррісон, а також увесь подіум чемпіонату Європи-2025 у приміщенні – чех Ян Штефела та італієць Маттео Сіолі доєднаються до Олега Дорощука, який виборов «золото» тих змагань.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.

Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.

Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок