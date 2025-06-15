Ексфутболіст збірної України посварився з 16-річним блогером через російську мову

У 2016 році, після початку російської агресії проти України, Селезньов грав у РФ

Ексгравець збірної України з футболу Євген Селезньов посварився з юним блогером через російську мову. Про це повідомляє «Главком».

16-річний блогер Renerpo відомий тим, що має понад 800 тисяч підписників у TikTok. Він зробив зауваження 39-річному Селезньову, щоб той не розмовляв російською мовою.

Селезньов відповів блогеру українською мовою, що знає чотири мови, а також запитав, скільки йому років.

Коли Renerpo відповів, що йому 16 років, ексгравець збірної України сказав: «І ти мене будеш вчити на якій мові мені розмовляти?»



Варто зазначити, що у 2016 році, після початку російської агресії проти України, Селезньов грав у РФ за краснодарську «Кубань».

За збірну України Селезньова забив 11 голів у 58 матчах.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield. Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко. Він і приніс Україні першу перемогу на турнірі після поразки від Канади (2:4) у попередньому матчі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.