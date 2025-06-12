Призерка Олімпіади-2024 народила доньку

Ірина Гращенко: Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик

Бронзова призерка Олімпіади-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко народила доньку. Про це повідомляє «Главком».

«Вчора був наший найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості», – написала в Instagram Геращенко.

Чоловік Ірини – український спортсмен і тренер Сергій Спільняк.

Геращенко розпочала свій шлях у легкій атлетиці у сім років: її тренеркою стала Ірина Пустовойт, яка і зараз продовжує працювати зі спортсменкою. Уже тоді вона ставила собі за мету взяти участь в Олімпійських Іграх, чим здивувала свою тренерку.

Свою першу нагороду Геращенко виборола на юнацькому Чемпіонаті світу, де показала однаковий результат з румунською атлеткою і поступилася лише у перестрибці. Після того вона піднімалася на подіум різноманітних юніорських та молодіжних стартів, а дебютну нагороду дорослих стартів виборола на Чемпіонаті Європи-2021 у приміщенні – виборола срібло, поступившись лише Ярославі Магучіх.

Минулого року Геращенко змінила техніку розбігу, і це дало результат: вона взяла бронзову медаль на континентальній першості у Римі, а потім – на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація (WTA) запровадила нові правила, які забезпечують захист ігрового рейтингу для спортсменок, які вирішили пройти процедуру збереження фертильності. Нове правило означає, що тепер гравчині можуть взяти паузу в кар'єрі для проходження процедури збереження фертильності – заморожування яйцеклітин або ембріонів, і повернутися до змагань із захищеним рейтингом. Допущені гравці отримають спеціальний вхідний рейтинг (SER), який можна використовувати для участі на трьох турнірах. Цей рейтинг розраховуватиметься на основі 12-тижневого середнього значення рейтингу WTA за вісім тижнів до початку позазмагального періоду. Раніше Жіноча тенісна асоціація оголосила про створення фонду для спортсменок, який передбачатиме комплексну допомогу у питаннях материнства.