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Дорощук здобув срібло етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дорощук здобув срібло етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту
Для Дорощука «срібло» етапу стало другим на рівні Діамантової ліги
фото: Reuters

Дорощук переміг багатьох титулованих стрибунів у висоту

У Римі пройшов п'ятий етап Діамантової ліги, в межах якого відбулись змагання чоловічих стрибків у висоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На турнірі у столиці Італії Україна мала представництво: свій перший старт у літній частині сезону-2025 провів Олег Дорощук.

Окрім українського віцечемпіона Діамантової ліги, на етап у Римі заявились ще 10 стрибунів у висоту. За першість в Італії змагались олімпійський чемпіон Парижа Геміш Керр, медаліст Олімпіади Ву Санхьок, срібний призер ЧС-2023 Джувон Гаррісон, а також срібний та бронзовий призери чемпіонату Європи-2025 у приміщенні – чех Ян Штефела та італієць Маттео Сіолі.

Також у Римі змагальний сезон розпочав італієць Джанмарко Тамбері – золотий медаліст Олімпіади-2020. Для нього старт взагалі став першим з моменту перемоги у минулорічному фіналі сезону Діамантової ліги.

Як минули змагання чоловічих стрибків у висоту у Римі

Олег Дорощук розпочав етап без хиб – з перших спроб брав чотири планки до висоти 2.23 м. Завдяки цьому результату українець вийшов у лідери етапу.

Натомість до четвертої висоти завершили виступи п'ять стрибунів: ямаєць Раймон Річардс на 2.16 м, чемпіон Європи-2024 Тамбері на 2.20 м, а на 2.23 м вибули Стефано Соттіле, Гаміш Керр, Мануель Ландо і Ян Штефела.

Боротьбу за подіум на висоті 2.26 м продовжили п'ять стрибунів. Дорощук став єдиним з усіх спортсменів у секторі, який взяв планку з першої спроби.

Окрім Олега, на наступну висоту перейшли ямаєць Ромейн Бекфорд і американець Джувон Гаррісон, який показав свій найкращий результат сезону, а також представник Республіки Корея Ву Санхьок – усі використали третю спробу. Натомість Сіолі посів п'яте місце.

Першої хиби українець припустився саме на 2.28 м, але підкорив планку з другої спроби, втримавшись на першому місці. Також цю планку подолав Санхьок – теж із другої спроби. «Бронзу» етапу гарантував собі Бекфорд, який випередив Гаррісона за спробами.

Дорощук з першої спроби взяв планку 2.30 м, тоді як Ву переніс висоту на 2.32 м – і підкорив її з першої спроби. Після цього Олег переніс планку на 2.34 м, але її не перелетів – і став срібним призером.

Діамантова ліга. Рим. Стрибки у висоту (чоловіки)

  1. Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2.32 м
  2. Олег Дорощук (Україна) – 2.30 м
  3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.26 м

Для Дорощука «срібло» етапу стало другим на рівні Діамантової ліги після другого місця у фіналі 2024-го. У доробку Олега також дві «бронзи» серії в 2024 році: у польській Сілезії та Римі.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: Олег Дорощук Діамантова ліга легка атлетика

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