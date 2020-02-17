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    17-річний син легенди українського гандболу дебютував у Лізі чемпіонів

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    Михайло Будко отримав змогу дебютувати в найпрестижнішому турнірі - 17-річний син легенди українського гандболу дебютував у Лізі чемпіонів
    Михайло Будко отримав змогу дебютувати в найпрестижнішому турнірі
    Олена Назаренко

    Михайло Будко іде по стопах тата

    17-річний воротар запорізького «Мотора» Михайло Будко виходив на майданчик у матчі 13-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти македонського «Вардара» у Скоп’є, в якому суперники розгромили українського чемпіона 38:28.

    І нехай юний воротар грав лише епізодично, підміняючи основного кіпера Геннадія Комка, однак сам факт його появи знаковий, адже раніше багаторічним стражем воріт запорізького ZTR і збірної України був Михайлів батько Євген Будко.

    Хлопець поїхав у Македонію останньої миті, після того, як стало відомо, що в Росію відправився, щоб укласти контракт із московським «Спартаком», номінально другий голкіпер «Мотора» Віктор Кіреєв, компанію якому склав лівий крайній Ігор Сорока. 

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    «Вардар» (Скоп’є, Македонія) - «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – 38:28 (16:11)

    «Вардар»: Кізіч, Ґебдане; Стоїлов (3), Дібіров (5), Чупіч (6), Скубе (8), Калараш (3), Шишкарьов (2), Горпишин, Кукуловскі (2), Пелка (1), Толедо (2), Горбок (5), Дімітріоскі, Карапалевскі (1). Тренер – Стевче Алушевскі

    «Мотор»: Комок, Михайло Будко; Малашинскас (5), Бабичев, Пуховський (6), Денисов (5), Дорощук (1), Кубатко (2), Ганчев (3), Паровинчак (2), Кравченко, Козакевич (1), Гурковський, Вуйовіч (3), Кус, Касай. Тренер – Ростислав Ланевич

    15 лютого. Скоп'є. «Яне Санданскі Арена»

    Ця поразка унеможливила шанси і будь-які подальші спроби «Мотора» на вихід з групового турніру. Попереду у команди ще два домашні матчі, які за словами тренера Ростислава Ланевича, «Мотор» проведе з величезним бажанням зберегти своє обличчя і ім'я.

    Перший з поєдинків запорізький клуб проведе 20 лютого на майданчику Палацу спорту «Юність» о 18:30 проти польського «Віве Кельце».

    Ліга чемпіонів гандбол ГК «Мотор» Артем Козакевич Айденас Малашинскас Михайло Будко Євген Будко Юрій Кубатко Ростислав Ланевич Борис Пуховський Дмитро Дорощук Владислав Паровинчак Павло Гурковський Геннадій Комок
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