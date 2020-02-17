17-річний син легенди українського гандболу дебютував у Лізі чемпіонів



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Михайло Будко отримав змогу дебютувати в найпрестижнішому турнірі Олена Назаренко

Михайло Будко іде по стопах тата

17-річний воротар запорізького «Мотора» Михайло Будко виходив на майданчик у матчі 13-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти македонського «Вардара» у Скоп’є, в якому суперники розгромили українського чемпіона 38:28.

І нехай юний воротар грав лише епізодично, підміняючи основного кіпера Геннадія Комка, однак сам факт його появи знаковий, адже раніше багаторічним стражем воріт запорізького ZTR і збірної України був Михайлів батько Євген Будко.

Хлопець поїхав у Македонію останньої миті, після того, як стало відомо, що в Росію відправився, щоб укласти контракт із московським «Спартаком», номінально другий голкіпер «Мотора» Віктор Кіреєв, компанію якому склав лівий крайній Ігор Сорока.

«Вардар» (Скоп’є, Македонія) - «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – 38:28 (16:11)

«Вардар»: Кізіч, Ґебдане; Стоїлов (3), Дібіров (5), Чупіч (6), Скубе (8), Калараш (3), Шишкарьов (2), Горпишин, Кукуловскі (2), Пелка (1), Толедо (2), Горбок (5), Дімітріоскі, Карапалевскі (1). Тренер – Стевче Алушевскі

«Мотор»: Комок, Михайло Будко; Малашинскас (5), Бабичев, Пуховський (6), Денисов (5), Дорощук (1), Кубатко (2), Ганчев (3), Паровинчак (2), Кравченко, Козакевич (1), Гурковський, Вуйовіч (3), Кус, Касай. Тренер – Ростислав Ланевич

15 лютого. Скоп'є. «Яне Санданскі Арена»

Ця поразка унеможливила шанси і будь-які подальші спроби «Мотора» на вихід з групового турніру. Попереду у команди ще два домашні матчі, які за словами тренера Ростислава Ланевича, «Мотор» проведе з величезним бажанням зберегти своє обличчя і ім'я.

Перший з поєдинків запорізький клуб проведе 20 лютого на майданчику Палацу спорту «Юність» о 18:30 проти польського «Віве Кельце».