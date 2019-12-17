Росію позбавлять можливості провести олімпійську кваліфікацію з гандболу



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Змагання відбудуться в іншій країні через покарання росіян за допінг

Росія не зможе провести кваліфікаційний турнір Олімпіади-2020 з гандболу. Про це повідомив генеральний секретар російської гандбольної федерації Лєв Воронін.

«Після подій 9 грудня ми, швидше за все, не отримаємо права проводити відбірковий олімпійський турнір. По суті на нього претендують дві країни – Сербія та Угорщина», - передає слова Вороніна Р-Спорт.

Нагадаємо, 9 грудня Всесвітній антидопінгове агентство рекомендувало МОК відсторонити російський спорт на чотири рокі від участі та проведення великих міжнародних змагань з Олімпіадами та чемпіонатами світу включно.

Росіяни після покарання 2015 року за масове використання допінгу за підтримки держави повторно грубо порушили антидопінгові правила та фальшували результати тестів.