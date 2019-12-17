  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росію позбавлять можливості провести олімпійську кваліфікацію з гандболу

    • Розсилка
    Росіяни розплачуються за роки суцільного обману - Росію позбавлять можливості провести олімпійську кваліфікацію з гандболу
    Росіяни розплачуються за роки суцільного обману
    Твіттер

    Змагання відбудуться в іншій країні через покарання росіян за допінг

    Росія не зможе провести кваліфікаційний турнір Олімпіади-2020 з гандболу. Про це повідомив генеральний секретар російської гандбольної федерації Лєв Воронін.

    «Після подій 9 грудня ми, швидше за все, не отримаємо права проводити відбірковий олімпійський турнір. По суті на нього претендують дві країни – Сербія та Угорщина», - передає слова Вороніна Р-Спорт.

    Нагадаємо, 9 грудня Всесвітній антидопінгове агентство рекомендувало МОК відсторонити російський спорт на чотири рокі від участі та проведення великих міжнародних змагань з Олімпіадами та чемпіонатами світу включно.

     Читайте також: Тенісист Стаховський підтримав футболіста Зозулю: Тепер зрозуміло, чому каталонці хочуть незалежності

    Росіяни після покарання 2015 року за масове використання допінгу за підтримки держави повторно грубо порушили антидопінгові правила та фальшували результати тестів.

    допінг гандбол Олімпіада-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ