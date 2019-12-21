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    «Краплина сильної крові»: відомі спортсмени здали кров для онкохворих дітей (фото)

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    Легкоатлет Юрій Кушнірук став донором вперше в житті - «Краплина сильної крові»: відомі спортсмени здали кров для онкохворих дітей (фото)
    Легкоатлет Юрій Кушнірук став донором вперше в житті
    Запорізький спорт

    Благородну місію виконали провідні атлети з Запоріжжя

    20 грудня відомі запорізькі спортсмени зібралися разом, аби здати кров для важкохворих дітей, в рамках проекту «Краплина сильної крові». Цей захід збирає представників різних видів спорту для благородної мети вже шість років.

    Історія проекту «Краплина сильної крові» почався 20 березня 2015 року, коли з ініціативи заслуженого майстра спорту України з гирьового спорту Любові Черепахи і з благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки, було прийняте рішення запропонувати знаковим спортсменам Запоріжжя здати свою сильну кров для дітей, хворих на лейкемію.

    Цьогоріч у приміщенні Станції переливання крові першою з'явилася бронзова призерка Олімпіади-2000 в Сіднеї, дворазова чемпіонка світу, неодноразова переможниця та призерка розіграшів Кубка та чемпіонатів Європи, володарка золотих, срібних і бронзових медалей першостей СССР і України зі стрибків у воду Олена Жупіна.

    Благодійну естафету підтримав 15-разовий чемпіон України з гандболу, триразовий володар Кубка України, фіналіст двох чемпіонатів світу і чотирьох чемпіонатів Європи Андрій Наталюк.

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    «Краплина сильної крові»: відомі спортсмени здали кров для онкохворих дітей (фото)
    «Краплина сильної крові»: відомі спортсмени здали кров для онкохворих дітей (фото)
    «Краплина сильної крові»: відомі спортсмени здали кров для онкохворих дітей (фото)
    «Краплина сильної крові»: відомі спортсмени здали кров для онкохворих дітей (фото)
    «Краплина сильної крові»: відомі спортсмени здали кров для онкохворих дітей (фото)
    «Краплина сильної крові»: відомі спортсмени здали кров для онкохворих дітей (фото)
    Запорізький спорт

    Також долучилися до акції чемпіонка світу та Європи з боксу і кікбоксингу Лариса Березенко, чемпіонка світу, України і Європи з кіокушин-будо-карате Марина Скамарохова, 31-разовий чемпіон України, чемпіон Європи та світу з шашок Денис Меженін, багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів України в метанні списа Юрій Кушнірук, капітан футбольної команди «Металург» Едуард Сарапій, призер чемпіонату Європи з дзюдо, а нині сумоїст Станіслав Бондаренко та інші атлети.

    «Не міг їй відмовити Любові Черепасі, - сказав виданню «Запорізький спорт» легкоатлет Юрій Кушнірук, котрий став донором вперше в житті. - Адже це допомога дітям і вважаю, що такі заходи роблять наш запорізький спорт дружнішим. Ніщо так не зближує, як спільна допомога. Ми боремося за медалі, а діти борються за життя, і ми маємо їм допомогти».

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    Запоріжжя спорт стрибки у воду дзюдо легка атлетика гандбол рак Станіслав Бондаренко Юрій Кушнірук Лариса Березенко Олена Жупіна Андрій Наталюк Едуард Сарапій
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