Український гандбольний клуб створив сенсацію в Лізі чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Дорощук і його партнери за «Мотором» вперше покинули останню сходинку в груповому турнірі Федерація гандболу України

Запорізький «Мотор» вочевидь оживився після зміни тренера

Український «Мотор» доводить готовність боротися з найсильнішими командами Європи. У дев’ятому турі Ліги чемпіонів запорожці на виїзді зіграли внічию з лідером групи В німецьким «Кілем».

По ходу матчу перевага переходила від однієї команди до іншої. «Мотор» виграв перший тайм 17:16 і мав перевагу в три м'ячі по ходу другої половини. «Кіль» зрівняв рахунок і міг вирвати перемогу, але запорожці відбили атаку господарів на останніх секундах - 32:32.

10 м'ячів у складі «Мотора» закинув Борис Пуховський. Німці так завзято проти нього захищалися, що на шматки розірвали рукав його футболки.

«Мотор» вперше з початку сезону залишив останнє місце турнірної таблиці. Команда, яку після відставки Миколи Степанця на правах виконувача обов’язки очолив Ростислава Ланевич, зрівнялася за очками з БДУ імені Мєшкова (по 2 очка) і обійшла білорусів за різницею голів.