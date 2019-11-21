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    Український гандбольний клуб створив сенсацію в Лізі чемпіонів

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    Дмитро Дорощук і його партнери за&nbsp;&laquo;Мотором&raquo; вперше покинули останню сходинку в груповому турнірі - Український гандбольний клуб створив сенсацію в Лізі чемпіонів
    Дмитро Дорощук і його партнери за «Мотором» вперше покинули останню сходинку в груповому турнірі
    Федерація гандболу України

    Запорізький «Мотор» вочевидь оживився після зміни тренера

    Український «Мотор» доводить готовність боротися з найсильнішими командами Європи. У дев’ятому турі Ліги чемпіонів запорожці на виїзді зіграли внічию з лідером групи В німецьким «Кілем».

    По ходу матчу перевага переходила від однієї команди до іншої. «Мотор» виграв перший тайм 17:16 і мав перевагу в три м'ячі по ходу другої половини. «Кіль» зрівняв рахунок і міг вирвати перемогу, але запорожці відбили атаку господарів на останніх секундах - 32:32.

    10 м'ячів у складі «Мотора» закинув Борис Пуховський. Німці так завзято проти нього захищалися, що на шматки розірвали рукав його футболки.

    «Мотор» вперше з початку сезону залишив останнє місце турнірної таблиці. Команда, яку після відставки Миколи Степанця на правах виконувача обов’язки очолив Ростислава Ланевич, зрівнялася за очками з БДУ імені Мєшкова (по 2 очка) і обійшла білорусів за різницею голів.

    Ліга чемпіонів гандбол ГК «Мотор» Ростислав Ланевич Борис Пуховський Дмитро Дорощук ГК «Кіль»
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