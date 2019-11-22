19-річна Ястремська стала номінанткою на премію WTA «Новачок року»



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Юна українка виграла в цьому сезоні два титули WTA і піднялася на 22 сходинку світової класифікації

Друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська потрапила в число номінанток на премію WTA Player Awards в категорії «Новачок року».

У число номінантів також потрапили канадка Б'янка Андреєску, американка Корі Гауфф, чешка Кароліна Мухова, польська тенісистка Іга Святек і Олена Рибакіна з Казахстану.

Нагадаємо, що українка в цьому сезоні стала чемпіонкою двох турнірів WTA International в Гуагіні і Страсбурзі, а на початку листопада оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок

На звання Гравця року претендують Ешлі Барті, Б'янка Андреєску, Сімона Халеп, Наомі Осака і Кароліна Плішкова.

Як повідомляв «Главком», Ястремська почала співпрацю зі знаменитим тренером Сашею Бажиним.

Раніше Саша Бажин також був спаринг-партнером Серени Вільямс, а в 2019 році встиг попрацювати з Крістіною Младеновіч. За підсумками сезону-2018 35-річний німецький фахівець став володарем призу «Тренер року» від WTA.

Джерело: tennisua.org