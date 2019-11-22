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    19-річна Ястремська стала номінанткою на премію WTA «Новачок року»

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    19-річна Ястремська стала номінанткою на премію WTA «Новачок року»

    Юна українка виграла в цьому сезоні два титули WTA і піднялася на 22 сходинку світової класифікації

    Друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська потрапила в число номінанток на премію WTA Player Awards в категорії «Новачок року».

    У число номінантів також потрапили канадка Б'янка Андреєску, американка Корі Гауфф, чешка Кароліна Мухова, польська тенісистка Іга Святек і Олена Рибакіна з Казахстану.

    Нагадаємо, що українка в цьому сезоні стала чемпіонкою двох турнірів WTA International в Гуагіні і Страсбурзі, а на початку листопада оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок

    На звання Гравця року претендують Ешлі Барті, Б'янка Андреєску, Сімона Халеп, Наомі Осака і Кароліна Плішкова.

    Як повідомляв «Главком», Ястремська почала співпрацю зі знаменитим тренером Сашею Бажиним.

    Раніше Саша Бажин також був спаринг-партнером Серени Вільямс, а в 2019 році встиг попрацювати з Крістіною Младеновіч. За підсумками сезону-2018 35-річний німецький фахівець став володарем призу «Тренер року» від WTA.

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    Джерело: tennisua.org

    теніс Даяна Ястремська Сімона Халеп Кароліна Плішкова Наомі Осака Ешлі Барті Б'янка Андреєску Кароліна Мухова
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