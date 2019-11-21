Українська тенісистка Ястремська почала співпрацю зі знаменитим тренером



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Даяна Ястремська задоволена початком співпраці з Сашею Бажиним Фейсбук

Даяна розраховує увійти з допомогою Саші Бажина в топ-20 світового рейтингу

Про початок роботи з екс-наставником переможниць турнірів Grand Slam Каролін Возняцкі, Наомі Осаки і Вікторії Азаренко Сашею Бажиним оголосила в соцмережах друга ракетка України Даяна Ястремська.

Раніше Саша Бажин також був спаринг-партнером Серени Вільямс, а в 2019 році встиг попрацювати з Крістіною Младеновіч. За підсумками сезону-2018 35-річний німецький фахівець став володарем призу «Тренер року» від WTA.

«Дуже рада поділитися з вами новиною про те, що в сезон-2020 я входжу з новим тренером Сашею Бажином! Мені дуже-дуже приємно, і я дуже рада, що ми починаємо нашу співпрацю, це буде дуже цікава і вражаюча робота. Переконана, що він допоможе мені досягти виконання моїх амбіцій. Дуже чекаю початку нашої передсезонної підготовки, і впевнена, що у нас все вийде».

У кінці вересня Даяна завершила співпрацю з бельгійцем Олів'є Женомом і на турнірі в Пекіні працювала разом з ізраїльським фахівцем Яном Похтером. На останньому турнірі сезону в Чжухаї разом із другою ракеткою України була російська екс-тенісистка і тренер Алєксандра Караваєва.

Нагадаємо, що в 2019 році Ястремська стала чемпіонкою двох турнірів WTA International в Гуагіні і Страсбурі, а на початку листопада оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок.

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