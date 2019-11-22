Світоліна відповіла, навіщо їздила в Москву. Цитатою Царьова

Еліна Світоліна цитує класиків Іван Вербицький

Еліна прийшла на прес-конференцію в Києві з «друзями з Пітера»

Перша ракетка України Еліна Світоліна дала прес-конференцію в фоє готелю Hilton у Києві. Присвячений захід, названий прес-сніданком, відкриттю Фонду Еліни Світоліної, діяльність якого буде спрямована на підтримку юних спортсменів.

У вересні фонд відкрив дитячий табір. Із 400-т претендентів, які мали бажання взяти в ньому участь, було відібрано 20 найперспективніших. Їх навчали і проводили майстер-класи. За результатами табору вибрані четверо найобдарованіших – Анастасія Чернякова з Кам'янського, Єлизавета Котляр з Дніпра, Максим Калабишка з Івано-Франківська і Олександр Височенко з Нової Каховки.

На зустріч з пресою Еліна прибула не сама, а з двома «нашими друзями з Пітера». Так менеджерів тенісистки Стефана Ґурова і Анну Поповченко представила модератор.

Впродовж спілкування Еліна говорила про те, що трохи засмучена, що залишилася в 2019 році без титулів, що не звертає уваги, наскільки позитивно чи негативно впливає на неї присутність поряд бойфренда Ґаеля Монфіса. І ще на чимало речей, пов'язаних зі спортом, травмами і фондом. З найцікавішого – Світоліна сповістила, що має бажання наступного року виступити на олімпіаді в Токіо і для того буде грати в складі збірної України у Кубку федерацій.

Щось трапилося з акустикою в залі, лише коли досить гучно пролунало питання від «Главком» Дослівно: «Ваші українські вболівальники в основному негативно відреагували на рішення виступати на Кубку Кремля. Чи не пошкодували ви про цей крок?»

Еліна спершу трохи розгубилася, а потім процитувала одіозного екс-нардепа Олега Царьова зі знаменитого інтерв'ю Романові Скрипіну: «Што?» І після паузи розгублено додала: «Я не розчула вашого питання».

Після того Еліні допомогла модератор, яка сказала, що відповідь на це питання лунала неодноразово.

Правда, після прес-конференції пані перепросила, сказавши, що не дала спортсменці відповісти, бо формат цієї зустрічі трохи інший.

Іван Вербицький, «Главком»

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