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    Світоліна відповіла, навіщо їздила в Москву. Цитатою Царьова

    • Іван Вербицький
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    Еліна Світоліна цитує класиків - Світоліна відповіла, навіщо їздила в Москву. Цитатою Царьова
    Еліна Світоліна цитує класиків
    Іван Вербицький

    Еліна прийшла на прес-конференцію в Києві з «друзями з Пітера»

    Перша ракетка України Еліна  Світоліна дала прес-конференцію в фоє готелю Hilton у Києві. Присвячений захід, названий прес-сніданком, відкриттю Фонду Еліни Світоліної, діяльність якого буде спрямована на підтримку юних спортсменів.

    У вересні фонд відкрив дитячий табір. Із 400-т претендентів, які мали бажання взяти в ньому участь, було відібрано 20 найперспективніших. Їх навчали і проводили майстер-класи. За результатами табору вибрані четверо найобдарованіших – Анастасія Чернякова з Кам'янського, Єлизавета Котляр з Дніпра, Максим Калабишка з Івано-Франківська і Олександр Височенко з Нової Каховки.

    На зустріч з пресою Еліна прибула не сама, а з двома «нашими друзями з Пітера». Так менеджерів тенісистки Стефана Ґурова і Анну Поповченко представила модератор.

    Впродовж спілкування Еліна говорила про те, що трохи засмучена, що залишилася в 2019 році без титулів, що не звертає уваги, наскільки позитивно чи негативно впливає на неї присутність поряд бойфренда Ґаеля Монфіса. І ще на чимало речей, пов'язаних зі спортом, травмами і фондом. З найцікавішого – Світоліна сповістила, що має бажання наступного року виступити на олімпіаді в Токіо і для того буде грати в складі збірної України у Кубку федерацій.

    Щось трапилося з акустикою в залі, лише коли досить гучно пролунало питання від «Главком» Дослівно: «Ваші українські вболівальники в основному негативно відреагували на рішення виступати на Кубку Кремля. Чи не пошкодували ви про цей крок?»

    Еліна спершу трохи розгубилася, а потім процитувала одіозного екс-нардепа Олега Царьова зі знаменитого інтерв'ю Романові Скрипіну: «Што?» І після паузи розгублено додала: «Я не розчула вашого питання».

    Після того Еліні допомогла модератор, яка  сказала, що відповідь на це питання лунала неодноразово.

    Правда, після прес-конференції пані перепросила, сказавши, що не дала спортсменці відповісти, бо формат цієї зустрічі трохи інший.

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Світоліна встановила унікальне для Підсумкових чемпіонатів досягнення


    теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс спорт поза політикою
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