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    Денис Молчанов повторив свій особистий рекорд в парному рейтингу ATP

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    Денис Молчанов - Денис Молчанов повторив свій особистий рекорд в парному рейтингу ATP
    Денис Молчанов

    Український тенісист повернувся на 64-е місце в світовій тенісній класифікації.

    31-річний українець цього тижня повторив свій кращий результат в парному рейтингу і посів 64-у сходинку.

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    Нагадаємо, минулого тижня Молчанов і його партнер по парі Ігор Зеленай зі Словаччини зіграли на кортах в Софії.

    У першому колі Зеленай та Молчанов обіграли лідерів посіву нідерландсько-румунський дует Рожер/Текау

    У чвертьфіналі українсько-словацька пара програла дуету Крістофер Рунгкат (Індонезія)/Се Ченпен (Тайвань).

    На цьому тижні українець продовжить свої виступи в ATP-турі. У першому колі українсько-словацький дует зустрінеться з третьою парою турніру, представниками Великобританії, Люк Бембрідж/Джонні О'Мара.

    Джерело: btu.org.ua

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