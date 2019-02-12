Денис Молчанов повторив свій особистий рекорд в парному рейтингу ATP



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Денис Молчанов

Український тенісист повернувся на 64-е місце в світовій тенісній класифікації.

31-річний українець цього тижня повторив свій кращий результат в парному рейтингу і посів 64-у сходинку.

Нагадаємо, минулого тижня Молчанов і його партнер по парі Ігор Зеленай зі Словаччини зіграли на кортах в Софії.

У першому колі Зеленай та Молчанов обіграли лідерів посіву нідерландсько-румунський дует Рожер/Текау

У чвертьфіналі українсько-словацька пара програла дуету Крістофер Рунгкат (Індонезія)/Се Ченпен (Тайвань).

На цьому тижні українець продовжить свої виступи в ATP-турі. У першому колі українсько-словацький дует зустрінеться з третьою парою турніру, представниками Великобританії, Люк Бембрідж/Джонні О'Мара.

Джерело: btu.org.ua