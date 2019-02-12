Серена Вільямс вперше після народження дитини повернеться в топ-10 рейтингу WTA



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Серена Вільямс з донькою Фото: instagram.com/serenawilliams

Серена народила доньку у вересні 2018 року

За результатами ігрового дня на турнірі в Досі 23-разова чемпіонка «Мейджорів» Серена Вільямс повернеться в топ-10.

37-річна американка в останній раз входила до десятки найсильніших тенісисток світу 3 липня 2017 року.

Після повернення з декрету минулої весни Вільямс провела вісім турнірів, включаючи чотири «Мейджори», на двох з яких зіграла у фіналах.

Нагадаємо, доньку тенісистки звати Олімпія. Вона перша дитина Серени. Дівчинка народилася у вересні 2017 року. Батьком дівчинки став Алексіс Оганян - підприємець і виконавчий голова сайту соціальних новин Reddit.

Серена і Алексіс зіграли весілля в Новому Орлеані через два місяці після народження дочки. Церемонія пройшла в культурному центрі The Contemporary Art Center. На свято, оформлене в стилі казки «Красуня і чудовисько», наречений з нареченою запросили близько 250 гостей.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, українка Леся Цуренко впевнено подолала перший бар'єр на турнірі з серії Premier у столиці Катару Досі.