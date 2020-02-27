Агента футболіста Коноплянки судитимуть в Іспанії



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Агенти Коноплянки вели брудну гру

Поки Євген Коноплянка дограє в Україні – його агент догрався в Іспанії

Футбольний агент Фалі Рамадану, який опікується справами Коноплянки, потрапив під підозру податківців з Іспанії за ухилення від сплати податків і відмивання "брудних" грошей. Деталі повідомляє ESPN.

Рамадану і його партнера Ніколу Данджанака підозрюють в тому, що вони займалися фіктивним роботою на трансферному ринку футболістів зі Східної Європи. Поки не відомо, чи фігурують у розслідуванні махінації навколо українця, адже він тікав з «Дніпра» у Європу у якості вільного агента, але виключати таку можливість поки зарано.

В основному ж мова йде про гравців з Сербії та Румунії, яких Рамадану і Данджанак фіктивно працевлаштовували в кіпрських клубах, а звідти вигідно перепродували в клуби з топ-5 чемпіонатів Європи, зокрема й іспанські.

Зазначається, що футболісти лише номінально значилися в кіпрських командах, не беручи участь в іграх. Така схема дозволяла агентам йти від сплати податків в Іспанії.

Клуби, які взяли участь в злочинному ланцюжку, самі не розуміючи цього, також відомі. Йдеться про мадридські «Реал» і «Атлетіко», а також «Сельту», «Севілью», «Альмерію» та хіхонський «Спортинг».

Нагадаємо, Коноплянка два роки відмучився саму у «Севільї».

Зазначимо, що агент Фалі Рамадану пов'язаний з компанією Lian Sports, клієнтом якої є українець Євген Коноплянка, про що повідомлялося ще на початку минулого року. Крім того, інформація про співробітництво хавбека "Шахтаря" із зазначеним агентством є на сайті Transfermarkt.de.

Джерело: 24 канал