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    Конфлікт у «Шахтарі» загострився

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    Тайсон страждає - Конфлікт у «Шахтарі» загострився
    Тайсон страждає

    У команді донецького «Шахтря» визріває вибух

    Перемога «Шахтаря» над «Бенфікою» в 1/16 фіналу Ліги Європи цілком може стати пірровою. Справа в тому, що головна зірка чемпіонів України – бразилець Тайсон – залишається невдоволеним. Більше того, він виносить все це у публічну площину и доводить, що проблеми в команді серйозні.

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    У четвер, 20 лютого, Тайсон був одним з кращих на полі, але після тактичної заміни у другом таймі відзначився демаршем.

    Незадовго до заміни Тайсон дуже емоційно сперечався з головним тренером «Шахтаря» Луїшем Каштру, а після заміни не потиснув руку наставнику «Гірників» й демонстративно пройшов повз керманиіча й навіть не повернувши голови у бік тренера. У футбольному світу це означає «війну».

    Після матчу, який завершився перемогою 2:1, Тайсон на самоті сидів на лавці запасних, тоді як всі інші раділи.

    Тайсон традиційно занурився у себе й згодом дав аналітику у соцмережах, де виплеснув емоції.

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    «Якщо ви не розумієте моє мовчання, то як ви зрозумієте мої слова? Мої причини?», — написав 32-річний Тайсон в Instagram у стилі 14-річного юзера тік-току.

    Нагадаємо, що гравець бунтує вже другий рік – йому не комфортно у «Шахтарі» - він хоче грати у більш сильному чемпіонаті, але також не хоче втрачати гроші, тому й страждає у «золотій клітці».

    Поки це не позначається на результатах команди, але вода камінь точіть - це знають навіть «Барселоні»

    ФК «Шахтар» Тайсон Луїш Каштру
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