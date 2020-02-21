Конфлікт у «Шахтарі» загострився



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Тайсон страждає

У команді донецького «Шахтря» визріває вибух

Перемога «Шахтаря» над «Бенфікою» в 1/16 фіналу Ліги Європи цілком може стати пірровою. Справа в тому, що головна зірка чемпіонів України – бразилець Тайсон – залишається невдоволеним. Більше того, він виносить все це у публічну площину и доводить, що проблеми в команді серйозні.

У четвер, 20 лютого, Тайсон був одним з кращих на полі, але після тактичної заміни у другом таймі відзначився демаршем.

Незадовго до заміни Тайсон дуже емоційно сперечався з головним тренером «Шахтаря» Луїшем Каштру, а після заміни не потиснув руку наставнику «Гірників» й демонстративно пройшов повз керманиіча й навіть не повернувши голови у бік тренера. У футбольному світу це означає «війну».

Після матчу, який завершився перемогою 2:1, Тайсон на самоті сидів на лавці запасних, тоді як всі інші раділи.

Тайсон традиційно занурився у себе й згодом дав аналітику у соцмережах, де виплеснув емоції.

«Якщо ви не розумієте моє мовчання, то як ви зрозумієте мої слова? Мої причини?», — написав 32-річний Тайсон в Instagram у стилі 14-річного юзера тік-току.

Нагадаємо, що гравець бунтує вже другий рік – йому не комфортно у «Шахтарі» - він хоче грати у більш сильному чемпіонаті, але також не хоче втрачати гроші, тому й страждає у «золотій клітці».

Поки це не позначається на результатах команди, але вода камінь точіть - це знають навіть «Барселоні»