Клуб Зозулі відмовився продавати українця у чемпіонат Німеччини
- Сьогодні, 19:34
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«Альбасете» мав три пропозиції, але відповів відмовою на всі
Спортивний директор «Альбасете» Ніко Родрігес повідомив, що клуб отримав три пропозиції з Німеччини щодо трансферу нападника Романа Зозулі.
Але на всі клуб відповів відмовою, інформує 5maselDescuento.es.
«Вчора ми отримали три пропозиції з Німеччини про продаж Зозулі. Ми відкинули всі три пропозиції, так як клаусула українця становить 10 мільйонів євро», - сказав він.
«Роман щасливий у нашій команді та демонструє це кожен день. Ми хочемо продовжувати з ним співпрацю і працюємо над цим», - додав Родрігес, передає ua.tribuna.com.
Раніше фанати «Альбасете» виступили проти продажу Зозулі в інший клуб.
Нагадаємо, Зозулю в Іспанії змусили взяти «номер Шевченка».
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