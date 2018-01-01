Клуб Зозулі відмовився продавати українця у чемпіонат Німеччини

«Альбасете» мав три пропозиції, але відповів відмовою на всі

Спортивний директор «Альбасете» Ніко Родрігес повідомив, що клуб отримав три пропозиції з Німеччини щодо трансферу нападника Романа Зозулі. Але на всі клуб відповів відмовою, інформує 5maselDescuento.es. «Вчора ми отримали три пропозиції з Німеччини про продаж Зозулі. Ми відкинули всі три пропозиції, так як клаусула українця



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Роман Зозуля

«Альбасете» мав три пропозиції, але відповів відмовою на всі

Спортивний директор «Альбасете» Ніко Родрігес повідомив, що клуб отримав три пропозиції з Німеччини щодо трансферу нападника Романа Зозулі.

Але на всі клуб відповів відмовою, інформує 5maselDescuento.es.

«Вчора ми отримали три пропозиції з Німеччини про продаж Зозулі. Ми відкинули всі три пропозиції, так як клаусула українця становить 10 мільйонів євро», - сказав він.

«Роман щасливий у нашій команді та демонструє це кожен день. Ми хочемо продовжувати з ним співпрацю і працюємо над цим», - додав Родрігес, передає ua.tribuna.com.

Раніше фанати «Альбасете» виступили проти продажу Зозулі в інший клуб.

Нагадаємо, Зозулю в Іспанії змусили взяти «номер Шевченка».

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