Альварес – Дерев’янченко: визначені дата і місце бою



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Сауль Альварес і Сергій Дерев'янченко вочевидь таки зустрінуться Коллаж із соцмереж

Українець близький до головного поєдинку в кар’єрі

Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією IBF український середньоваговик (до 72,6 кг) Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) був схвалений стрімінґом DAZN, повідомляє Майк Коппінджер з The Athletic.

З великою часткою ймовірності бій Дерев'янченка з лідером дивізіону мексиканцем Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО) відбудеться 26 жовтня в Лас-Веґасі (США) на T-Mobile Arena.

Раніше DAZN погодили тільки двох кандидатів в опоненти мексиканцю: екс-чемпіон середньої ваги Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) з Казахстану або чемпіон-напівважковаговик (до 79,4 кг) Сєрґєй Ковальов (33-3-1, 28 КО) із РФ. З останнім велися тривалі переговори, але росіянин повинен спершу дати бій обов'язковому претенденту британцеві Ентоні Ярду (18-0, 17 КО).

З Головкіним Альварес зустрічався двічі: у 2017 році бій завершився внічию, роком пізніше мексиканець переміг рішенням більшості суддів. Напередодні реваншу сторони наговорили зайвого на адресу один одного. Нібито це і є причиною небажання Альвареса битися з Головкіним і втретє.

За даними LA Times, у чемпіона WBC, WBA Super і IBF в середній вазі Альвареса також зробили пропозицію володарю титулу за версією WBO американцеві Деметріусу Ендреду (28-0, 17 КО) битися за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не зуміли домовитися про розподіл призового фонду.

Джерело: vringe.com