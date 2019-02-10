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    Американець, який мріє скинути Ломаченка, змів суперника в першому раунді (відео)

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    Жервонта Девіс знищив Уґо Руїса - Американець, який мріє скинути Ломаченка, змів суперника в першому раунді (відео)
    Жервонта Девіс знищив Уґо Руїса
    Forbes

    Жервонта Девіс познущався над опонентом

    Суперчемпіон світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) американець Жервонта Девіс (21-0, 20 KO) очікувано без проблем пройшов мексиканця Уґо Руїса (39-5, 33 KO).

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    Незважаючи на грізні обіцянки, претендент затиснувся біля канатів, практично не викидаючи ударів. Бомбардування Девіса завершилася для Руїса розбитим носом і нокдауном на останніх секундах стартової трихвилинки. Руїс піднявся на ноги, але дав зрозуміти рефері, що продовжувати не має наміру.

    Відзначимо, що Жервонта Девіс вже давно не приховує бажання зустрітися з українцем Василем Ломаченком та має з цього приводу розбіжності зі своїм промоутером Флойдом Мейвезером, який вважає, що виходити на таких суперників його підопічному ще рано.

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