Американець, який мріє скинути Ломаченка, змів суперника в першому раунді (відео)



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Жервонта Девіс знищив Уґо Руїса Forbes

Жервонта Девіс познущався над опонентом

Суперчемпіон світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) американець Жервонта Девіс (21-0, 20 KO) очікувано без проблем пройшов мексиканця Уґо Руїса (39-5, 33 KO).

Незважаючи на грізні обіцянки, претендент затиснувся біля канатів, практично не викидаючи ударів. Бомбардування Девіса завершилася для Руїса розбитим носом і нокдауном на останніх секундах стартової трихвилинки. Руїс піднявся на ноги, але дав зрозуміти рефері, що продовжувати не має наміру.

Відзначимо, що Жервонта Девіс вже давно не приховує бажання зустрітися з українцем Василем Ломаченком та має з цього приводу розбіжності зі своїм промоутером Флойдом Мейвезером, який вважає, що виходити на таких суперників його підопічному ще рано.