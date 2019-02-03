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    Американець, який при кожній нагоді обзиває Ломаченка, яскраво нокаутував мексиканця (відео)

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    Переможне сальто Теофімо Лопеса - Американець, який при кожній нагоді обзиває Ломаченка, яскраво нокаутував мексиканця (відео)
    Переможне сальто Теофімо Лопеса
    Twitter Top Rank

    Теофімо Лопес зробив ще крок на шляху до зустрічі з нашим Василем

    21-річний американський панчер Теофімо Лопес здобув свою 12-ту перемогу (вдесяте — нокаутом) у 12-ти боях на професійному рингу.

    В андеркарді бою між колумбійцем Елейдером Альваресом і росіянином Сєрґєєм Ковальовим в американському Фріско (штат Техас) Лопес буквально знищив досвідченого, 32-річного мексиканця Дієґо Маґдалено (31-3, 13 КО).

    Лопес вразив суперника шаленим темпом і жорсткістю ударів ще в перших двох раундах, у двох наступних трохи збавив оберти, а з п’ятої трихвилинки взявся за справу серйозно. В шостому раунді Теофімо відправив Дієґо лівим бічним на канвас вперше. У сьомій же трихвилинці той же удар відправив Маґдалено у глибокий нокаут.

    Лопес привернув до себе увагу брудними висловлюваннями на адресу чинного чемпіона світу за версіями WBA i WBO в легкій вазі Василя Ломаченка. Більше того, підтримав ці провокаційні заяви батько й тренер Теофімо Лопес-старший, котрий сказав, що його син знищить українця.

    Зважаючи, що Лопес і Ломаченко є підопічними однієї промоутерської компанії (Tоp Rank Боба Арума), їхня зустріч у близькому майбутньому виглядає доволі реальною.

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