Американець, який при кожній нагоді обзиває Ломаченка, яскраво нокаутував мексиканця (відео)

Теофімо Лопес зробив ще крок на шляху до зустрічі з нашим Василем

21-річний американський панчер Теофімо Лопес здобув свою 12-ту перемогу (вдесяте — нокаутом) у 12-ти боях на професійному рингу.

В андеркарді бою між колумбійцем Елейдером Альваресом і росіянином Сєрґєєм Ковальовим в американському Фріско (штат Техас) Лопес буквально знищив досвідченого, 32-річного мексиканця Дієґо Маґдалено (31-3, 13 КО).

Лопес вразив суперника шаленим темпом і жорсткістю ударів ще в перших двох раундах, у двох наступних трохи збавив оберти, а з п’ятої трихвилинки взявся за справу серйозно. В шостому раунді Теофімо відправив Дієґо лівим бічним на канвас вперше. У сьомій же трихвилинці той же удар відправив Маґдалено у глибокий нокаут.

UP CLOSE AND PERSONAL... OH MYYYY #TheTakeover #AlvarezKovalev2 @TeofimoLopez pic.twitter.com/gjZhvgLgAe