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    Ломаченко розповів, коли і з ким може провести наступний бій

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    Василь Ломаченко - Ломаченко розповів, коли і з ким може провести наступний бій
    Василь Ломаченко
    фото із соцмереж

    Чемпіон світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі опинився перед складним вибором.

    За словами Василя Ломаченка, його команда розглядає кандидатури двох суперників.

    «Є кілька варіантів. Перший - це бій з обов'язковим претендентом WBA проти британця Ентоні Кролла. Другий - поєдинок з переможцем бою Коммі - Чанієв. Вони будуть 2 лютого боксувати за вакантний титул IBF. Однак є, як завжди, нюанси і перешкоди. Існує велика ймовірність, що мені доведеться вибрати: або відстоювати титул і не боксувати за IBF, або битися за пояс IBF, але тоді мене позбавлять титулу WBA. Ще можна, звичайно, переконати WBA, щоб вони почекали, але це навряд чи вийде» , - сказав боксер в ефірі свого Youtube-каналу.

    Ломаченко пожартував, що готовий навіть провести два бої в один вечір, аби об’єднати титули.

    «Що для мене краще? Напевно боксувати в один вечір з Кроллою, і відразу після цього боксувати за титул IBF. Провести два бої в один вечір. Складне питання насправді, триває боксерська професійна політика. Зрозуміло, що рішення буде за мною», - зазначив Василь.

    Ломаченко назвав дату свого наступного бою і додав, що за два тижні повертається до США, щоб продовжити підготовку.

    «Через два тижні я вирушаю в Америку - буду готуватися до будь-якого поєдинку. У мене призначена дата, тому 12 квітня я вийду в ринг. Через 3-4 тижні, після того, як порадимося з менеджером і промоутером, ми прийдемо до якогось рішенням. Чесно кажучи, не бачив ні Чанієва, ні Коммі, тому нічого можу сказати. Дивитися, вивчати когось із них і готуватися - сенсу немає», - запевнив спортсмен.

    Наостанок чемпіон світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі розповів, як змінилися його завдання на 2019 рік.

    «У мене була мета на 2019 рік - об'єднання титулів, а тепер, якщо я так скажу, - це буде просто звуком. Я реально розумію, що у мене зараз важкий вибір. Або захист WBA, але тоді титул IBF піде кудись в бік. Цей пояс завоюють, і у нового чемпіона будуть свої претенденти за сіткою IBF. Моя мета - проводити цікаві бої, щоб люди, які дивляться, тішилися та отримували задоволення від перегляду», - підсумував Ломаченко.

    бокс Василь Ломаченко
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