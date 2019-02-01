Ломаченко розповів, коли і з ким може провести наступний бій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко фото із соцмереж

Чемпіон світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі опинився перед складним вибором.

За словами Василя Ломаченка, його команда розглядає кандидатури двох суперників.

«Є кілька варіантів. Перший - це бій з обов'язковим претендентом WBA проти британця Ентоні Кролла. Другий - поєдинок з переможцем бою Коммі - Чанієв. Вони будуть 2 лютого боксувати за вакантний титул IBF. Однак є, як завжди, нюанси і перешкоди. Існує велика ймовірність, що мені доведеться вибрати: або відстоювати титул і не боксувати за IBF, або битися за пояс IBF, але тоді мене позбавлять титулу WBA. Ще можна, звичайно, переконати WBA, щоб вони почекали, але це навряд чи вийде» , - сказав боксер в ефірі свого Youtube-каналу.

Ломаченко пожартував, що готовий навіть провести два бої в один вечір, аби об’єднати титули.



«Що для мене краще? Напевно боксувати в один вечір з Кроллою, і відразу після цього боксувати за титул IBF. Провести два бої в один вечір. Складне питання насправді, триває боксерська професійна політика. Зрозуміло, що рішення буде за мною», - зазначив Василь.



Ломаченко назвав дату свого наступного бою і додав, що за два тижні повертається до США, щоб продовжити підготовку.



«Через два тижні я вирушаю в Америку - буду готуватися до будь-якого поєдинку. У мене призначена дата, тому 12 квітня я вийду в ринг. Через 3-4 тижні, після того, як порадимося з менеджером і промоутером, ми прийдемо до якогось рішенням. Чесно кажучи, не бачив ні Чанієва, ні Коммі, тому нічого можу сказати. Дивитися, вивчати когось із них і готуватися - сенсу немає», - запевнив спортсмен.



Наостанок чемпіон світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі розповів, як змінилися його завдання на 2019 рік.

«У мене була мета на 2019 рік - об'єднання титулів, а тепер, якщо я так скажу, - це буде просто звуком. Я реально розумію, що у мене зараз важкий вибір. Або захист WBA, але тоді титул IBF піде кудись в бік. Цей пояс завоюють, і у нового чемпіона будуть свої претенденти за сіткою IBF. Моя мета - проводити цікаві бої, щоб люди, які дивляться, тішилися та отримували задоволення від перегляду», - підсумував Ломаченко.