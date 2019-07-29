Американська легкоатлетка побила 16-річної давнини світовий рекорд росіянки (відео)



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Далайла Мугаммад стала світовою рекордсменкою AP Photo

Поточний чемпіонат США вражає високими результатами

29-річна американка Далайла Мугаммад побила світовий рекорд на 400-метрівці з бар’єрами.

Під час чемпіонату США в Де-Мойні (штат Айова) олімпійська чемпіонка-2016 подолала дистанцію за 52,20 секунди і на 14 сотих поліпшила досягнення, встановлене на першості РФ-2003 в Тулі росіянкою Юлією Печонкіною.

Далайла Мугаммад окрім олімпійського золота двічі – у Москві-2013 і Лондоні-2017 – була срібною призеркою чемпіонатів світу.

Нагадаємо, що раніше на поточній першості США з легкої атлетики другий результат в історії стрибків з жердиною показав Сем Кендрікс.