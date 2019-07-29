  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Американська легкоатлетка побила 16-річної давнини світовий рекорд росіянки (відео)

    • Розсилка
    Далайла Мугаммад стала світовою рекордсменкою - Американська легкоатлетка побила 16-річної давнини світовий рекорд росіянки (відео)
    Далайла Мугаммад стала світовою рекордсменкою
    AP Photo

    Поточний чемпіонат США вражає високими результатами

    29-річна американка Далайла Мугаммад побила світовий рекорд на 400-метрівці з бар’єрами.

    Під час чемпіонату США в Де-Мойні (штат Айова) олімпійська чемпіонка-2016 подолала дистанцію за 52,20 секунди і на 14 сотих поліпшила досягнення, встановлене на першості РФ-2003 в Тулі росіянкою Юлією Печонкіною.

    Далайла Мугаммад окрім олімпійського золота двічі – у Москві-2013 і Лондоні-2017 – була срібною призеркою чемпіонатів світу.

    Нагадаємо, що раніше на поточній першості США з легкої атлетики другий результат в історії стрибків з жердиною показав Сем Кендрікс.

    Читайте також
    легка атлетика Далайла Мугаммад Юлія Печонкіна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ