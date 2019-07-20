Мов пір'їна. Відео золотого стрибка Ярослави Магучих на чемпіонаті Європи



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Ярослава Магучих з тренером Тетяною Степановою Instagram

Ярослава додала до колекції ще один титул

Сьогодні, 20 липня 17-річна українська атлетка Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи серед юніорів в стрибках у висоту.

У шведському Буросі одна з найталановитіших спортсменок світу перемогла, перестрибнувши з першої спроби планку, встановлену на висоті 1,92 метра.

Перед заключним змагальним днем збірна України має в своїй скарбничці чотири медалі - золото Ярослави Магучих, Михайла Кохана і Валерії Іваненко (обоє - метання молота) і срібло Іллі Кравченка (стрибки з жердиною).