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    Мов пір'їна. Відео золотого стрибка Ярослави Магучих на чемпіонаті Європи

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    Ярослава Магучих з тренером Тетяною Степановою - Мов пір'їна. Відео золотого стрибка Ярослави Магучих на чемпіонаті Європи
    Ярослава Магучих з тренером Тетяною Степановою
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    Ярослава додала до колекції ще один титул

    Сьогодні, 20 липня 17-річна українська атлетка Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи серед юніорів в стрибках у висоту.

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    У шведському Буросі одна з найталановитіших спортсменок світу перемогла, перестрибнувши з першої спроби планку, встановлену на висоті 1,92 метра.

    Перед заключним змагальним днем збірна України має в своїй скарбничці чотири медалі - золото Ярослави Магучих, Михайла Кохана і Валерії Іваненко (обоє - метання молота) і срібло Іллі Кравченка (стрибки з жердиною).

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