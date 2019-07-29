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    Американець Кендрікс стрибнув із жердиною з другим після українця Бубки результатом в історії (відео)

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    Сем Кендрікс - другий після Бубки - Американець Кендрікс стрибнув із жердиною з другим після українця Бубки результатом в історії (відео)
    Сем Кендрікс - другий після Бубки
    IAAF

    Український рекордсмен стрибав сильніше за Кендрікса дев’ять разів

    Історична певною мірою подія трапилася під час чемпіонату США з легкої атлетики. 26-річний атлет з Оксфорда (штат Міссісіппі) Сем Керндрікс стрибнув із жердиною на 6,06 метра.

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    Вище за Сема на відкритих стадіонах за історію стрибала лише одна людина – українець Сергій Бубка. Встановлений у 1993 році рекорд нашого співвітчизника рівняється 6,14 м, а загалом він стрибав вище за Кендрікса дев’ять разів.

    Кендрікс – чинний чемпіон світу. На Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро він посів третє місце.

    Нагадаємо, що 15 лютого 2014 року під час змагань «Зірки жердини» в Донецьку француз Рено Лавіллені стрибнув 6,16 м і побив рекорд Сергія Бубки в закритих приміщеннях.

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    легка атлетика стрибки з жердиною Сергій Бубка Сем Кендрікс Рено Лавіллені
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