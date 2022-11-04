Андрій Шевченко відмовився очолити італійський клуб
Президент «Козенци» не зумів переконати Андрія Шевченка
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відмовився очолювати «Козенцу». Про це повідомляє Telenord.
Калабрійський клуб зв’язався із 46-річним українцем після звільнення головного тренера Давіде Діоніджі, але отримав відмову.
Шевченка не зуміли переконати президент «Козенци» Гуарасіо і спортивний директор Джеммі. Український спеціаліст не хоче працювати у нижчому дивізіоні, яким є італійська Серія В.
Нагадаємо, Шевченко має досвід роботи в Італії, зокрема в Серії А, де він з 2021 по 2022 рік очолював «Дженоа».
У другому по силі дивізіоні Італії «Козенца» розташувалася на 16-й сходинці турнірної таблиці.
Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко нагадав світу про війну на церемонії вручення «Золотого м'яча».
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