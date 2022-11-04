Андрій Шевченко відмовився очолити італійський клуб

Спеціаліст не хоче працювати у нижчому дивізіоні Італії

Президент «Козенци» не зумів переконати Андрія Шевченка

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відмовився очолювати «Козенцу». Про це повідомляє Telenord.

Калабрійський клуб зв’язався із 46-річним українцем після звільнення головного тренера Давіде Діоніджі, але отримав відмову.

Шевченка не зуміли переконати президент «Козенци» Гуарасіо і спортивний директор Джеммі. Український спеціаліст не хоче працювати у нижчому дивізіоні, яким є італійська Серія В.

Нагадаємо, Шевченко має досвід роботи в Італії, зокрема в Серії А, де він з 2021 по 2022 рік очолював «Дженоа».

У другому по силі дивізіоні Італії «Козенца» розташувалася на 16-й сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко нагадав світу про війну на церемонії вручення «Золотого м'яча».