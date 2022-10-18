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Шевченко нагадав світу про війну в Україні на церемонії вручення «Золотого м'яча» (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Шевченко нагадав світу про війну в Україні на церемонії вручення «Золотого м'яча» (відео)
Шевченко пишається тим, як країна захищається та воює за свободу
фото скріншот з відео

Андрій Шевченко розповів про війну у своїй рідній країні під час церемонії вручення «Золотого м'яча»

Легенда світового футболу українець Андрій Шевченко розповів про війну у своїй рідній країні під час церемонії вручення «Золотого м'яча».

«Це дуже складний момент для всіх українців з того часу, коли війна почалася. Дуже пишаюся тим, як моя країна захищається та воює за свободу проти ворога.

Я залучений до багатьох гуманітарних та медичних проєктів разом із гуманітарною платформою United24, яку заснував президент України Володимир Зеленський. Дуже важливо пам'ятати, що війна продовжується. Але найважливіше залишатися з Україною та допомагати», – сказав Шевченко.

Також Андрій зізнався, що виграти «Золотий м'яч» завжди було його мрією у футболі. Він заявив, що радий був опинитися у списку зі своїми співвітчизниками Олегом Блохіним та Ігорем Бєлановим, які також визнавалися найкращими футболістами Європи.

Шевченко став володарем «Золотого м'яча» 2004 року, коли він виступав за італійський Мілан.

Нагадаємо, володарем «Золотого м'яча» 2022 став французький форвард Карім Бензема, який виграв із «Реалом» Лігу чемпіонів та Ла Лігу, ставши заодно найкращим бомбардиром цих турнірів.

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Теги: росія Україна війна Золотий м'яч Андрій Шевченко

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