Шевченко подарував Левандовському пов'язку капітана збірної України (фото)

Найвідоміший польский футболіст долучився до підтримки українців

Легенда українського футболу, Андрій Шевченко, вирішив відзначити польского нападника Роберта Левандовського, за його підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Для цього Шевченко подарував поляку пов'язку капітана збірної України.

«Коли я був капітаном України, пов’язка означала для мене все – незалежно від того, грав я у свій клубний футбол в Італії чи Англії, вона завжди пов’язувала мене з Україною.

Для мене капітанська пов’язка є символом лідерства, сили та пристрасті до вашої країни. Я хочу передати цю пов’язку Роберту, щоб подякувати йому за його підтримку, голос і платформу у підтримці моєї країни та закликах до миру.

Між Україною та Польщею існують особливі відносини. Я відвідував тут проекти для біженців завдяки своїй роботі з Laureus Sport for Good, і співчуття Роберта можна побачити по всій країні. Я хочу подякувати йому за цей акт солідарності та за всю його роботу від імені моєї країни, а також я дякую всьому спортивному світу за його відповідь на цю кризу», – розповів Шевченко.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко нещодавно зайнявся благородною справою: відвідав малечу, яка займається футболом на території деокупованої Бородянки.