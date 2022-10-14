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Шевченко, Зеленський та Залужний: кого українці вважають найвидатнішим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шевченко, Зеленський та Залужний: кого українці вважають найвидатнішим
Українці склали рейтинг найвидатніших людей
колаж: 24tv.ua

До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Леся Українка та Степан Бандера 

Видатний український поет та художник Тарас Шевченко очолив рейтинг проєкту «Народний ТОП». Шевченка вважають найвидатнішим українцем, на другому місці президент Володимир Зеленський.  Про це свідчать результати опитування соцгрупи «Рейтинг».

В межах проєкту «Народний ТОП» соціологи продовжили дослідження видатних українців усіх часів. За допомогою відкритого питання респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.

Шевченко, Зеленський та Залужний: кого українці вважають найвидатнішим фото 1

«Лідером рейтингу «Народний ТОП» вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).

Також в десятці «Народного ТОПу» Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%)».

Шевченко, Зеленський та Залужний: кого українці вважають найвидатнішим фото 2

Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.

Нагадаємо, до списку щорічного рейтингу Time100 Next людей, які «змінюють майбутнє світу», увійшли два українські міністри – Михайло Федоров та Олександр Кубраков – та українська математик Марина В'язовська. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. 

Теги: Володимир Зеленський Тарас Шевченко

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