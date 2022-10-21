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Проведення ЧС-2030: президент УЄФА відреагував на сенсаційне рішення України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Проведення ЧС-2030: президент УЄФА відреагував на сенсаційне рішення України
Включення України у список претендентів символічно цікаве
фото з відкритих джерел

Президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про спільну заявку України з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це повідомляє A Bola.

«Україна зробить свій внесок, як і інші країни. Поки що не обумовлено, скільки ігор і де буде зіграно, але їхнє включення символічно цікаве», – сказав Чеферін.

Раніше повідомлялося, що заявка України не змінює встановленої дорожньої карти: Іспанія зберігає свої 11 стадіонів, а Португалія – три.

Нагадаємо, наступний Чемпіонат світу з футболу відбудеться у Катарі у 2022 році. Турнір пройде з 22 листопада до 18 грудня. Катар вперше у своїй історії прийме мундіаль. Окрім того, Чемпіонат світу з футболу вперше пройде на Близькому Сході.

До складу координаційного комітету Чемпіонату світу-2030 мають увійти офіційні особи з української делегації.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

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