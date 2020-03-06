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    Андрій Шевченко вже хоче залишитись у збірній

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    Шевченко хоче і може залишитись - Андрій Шевченко вже хоче залишитись у збірній
    Шевченко хоче і може залишитись

    Шевченко веде переговори з кумом и обіцяє все зробить до літа

    Після того, як ніхто з європейських клубів не вишикувався у чергу за успішним молодим тренером він сам почав готувати собі резервний аеородром у вигляді продовження контракту з даною збірною.

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    Про свої плани пан Шевченко повідомив ососбисто.

    «Ми в процесі переговорів щодо продовження контракту. Але однозначно все буде зрозуміло вже перед чемпіонатом Європи. Процес йде, тому я і будую плани на майбутнє», - сказав Шевченко в коментарі Football Hub.

    Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року по протекції свого кума  очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка. Співпраця та на диво виявілась плідною. Під керівництвом молодого Шевченка та його досвідченого тренерського штабу «синьо-жовті» провели 33 матчі - 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок, сенсаційно вийшли з групи напряму на Євро 2020 будуть стартувати у елітному дивізіоні Ліги Націй.

    Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року. Повідомлялося, що Шевченко волів би спробувати попрацювати у Європі й навіть називався варіантом його колишній клуб «Мілан», проте італійці, схоже, бачать на тренерській позиції іншу персону.


    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Євро-2020
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