Спорт поза політикою: Андрій Шевченко сфотографувався в обнімку з тренером збірної Росії



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В житті Андрія Миколайовича Шевченка траплялися різні пікантні ситуації ТСН

Нічого нового в цьому для нашого тренера немає

У вівторок, 3 березня, в Амстердамі (Нідерланди) відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй з футболу.

Суперниками збірної України за четвертою групою елітного дивізіону стали команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

А перед жеребкуванням Андрій Шевченко зробив спільне фото, яке залюбки підхопили російські пропагандисти.

«Три головних тренери перед жеребкуванням», - радісно підписав адміністратор груп «Сборная России по футболу» світлину, на якій наставники команд Польщі Єжи Бжечек, України Андрій Шевченко і Росії Станіслав Черчесов стоять обійнявшись із посмішками на обличчях.

Бжечек, Шевченко і Черчесов

Нічого нового в такій поведінці для Шевченка нема. З Черчесовим він фотографувався ще два роки тому під час чемпіонату світу в Росії. Тоді ж тренер росіян хизувався, що Андрій Миколайович давав йому поради перед окремими матчами.

Як зазвичай, спорт для наших атлетів залишається поза політикою. Їх не турбує, що одна країна розв’язала на нашій території війну, яка триває уже шість років. Жертвами бойових дій стало понад десять тисяч українців і кілька мільйонів біженців. Росія окупувала Кримський півострів і частину Донецької і Луганської областей.