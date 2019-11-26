Шевченко ввійшов у топ-10 найкращих тренерів 2019 року
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики визначила найкращих тренерів року
Головний тренер футбольної збірної України посів восьме місце в рейтинзі найкращих тренерів національних команд світу 2019 року. Відповідне опитування провела Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).
Колишній тренер українських чемпіонів світу U-20 Олександр Петраков посів 19-ту сходинку.
Топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року:
1. Фернанду Сантуш (Португалія) - 112 балів
2. Тите (Бразилія) - 102
3. Роберто Мартінес (Бельгія) - 97
4. Дідьє Дешам (Франція) - 87
5. Джамель Бельмаді (Алжир) - 61
6. Гарет Саутгейт (Англія) - 45
7. Роберто Манчіні (Італія) - 42
8. Андрій Шевченко (Україна) - 41
9. Рікардо Гарека (Перу) - 22
10. Ніколя Дюпюї (Мадагаскар) та Фелікс Санчес Бас (Катар) – 11
Нагадаємо, збірна України під керівництвом Андрія Шевченка з першого місця в групі з Португалією та Сербією вийшла в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року.