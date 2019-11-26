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    Шевченко ввійшов у топ-10 найкращих тренерів 2019 року

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    Андрій Шевченко - Шевченко ввійшов у топ-10 найкращих тренерів 2019 року
    Андрій Шевченко
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    Міжнародна федерація футбольної історії та статистики визначила найкращих тренерів року

    Головний тренер футбольної збірної України посів восьме місце в рейтинзі найкращих тренерів національних команд світу 2019 року. Відповідне опитування провела Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

    Колишній тренер українських чемпіонів світу U-20 Олександр Петраков посів 19-ту сходинку.

    Топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року:

    1. Фернанду Сантуш (Португалія) - 112 балів

    2. Тите (Бразилія) - 102

    3. Роберто Мартінес (Бельгія) - 97

    4. Дідьє Дешам (Франція) - 87

    5. Джамель Бельмаді (Алжир) - 61

    6. Гарет Саутгейт (Англія) - 45

    7. Роберто Манчіні (Італія) - 42

    8. Андрій Шевченко (Україна) - 41

    9. Рікардо Гарека (Перу) - 22

    10. Ніколя Дюпюї (Мадагаскар) та Фелікс Санчес Бас (Катар) – 11

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    Нагадаємо, збірна України під керівництвом Андрія Шевченка з першого місця в групі з Португалією та Сербією вийшла в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Євро-2020
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