Андрій Шевченко може очолити «Мілан» - його підтримують легенди



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Шевченко може повернути «Мілан» на шлях перемог

Це не жарт, а реалії сучасного футболу

Проблемний останні кільканадцять років «Мілан» шукає, як повернутися на шлях перемог.

В цьому йому має допомогти зміна тренера. Так вважають власники.

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За повідомленням італійьських ЗМІ, довіри до нинішньго коуча клуба у босів нема. Стефано Піолі повинен виграти з "Міланом" Кубок Італії або завершити сезон Серії А в зоні Ліги чемпіонів – в іншому випадку, сторони припинять співпрацю.

У якості заміни розглядають кілька зіркових кандидатур. Фонд Elliott Management, якому належить “Мілан”, бачить на цій посаді архітектора футбольної філософії Red Bull - спортивного директора "РБ Лейпциг" Ральфа Рангніка, технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні наполягає на кандидатурі наставника збірної України Андрія Шевченка.

Цю сенсаційну новини повідомив журналіст видання Calciomercato Даніеле Лонго.

Андрій Шевченко вдало грав за «Мілан» з 1999 по 2006 рік, а також менш вдало в сезоні 2008/09. Українець – другий бомбардир в історії «россонері» (175 м’ячів).

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Сам Шевченко зазначав, що хотів би тренувати на Апеннінах після завершення роботи в збірній. У нього чудові стосунки с босами та легендами клубу, він добре знає мову та здобув зі збірною України переможний досвід.

Його контракт зі збірною завершується після Євро-2020, тому ніщо не завадить фахівцю повернутись на свою другу батьківщину. Інша справа - майстер футбольної тактики Рангнік, він, звичайно, має більше досвіду, але нині він з головою пішов у амбітний проект футбольної імперії Red Bull, тому навряд стане ризикуви всім заради «Мілану», з яким його мало що пов’язує.

Джерело: UA-Футбол