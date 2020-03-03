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    Ліги націй: Україна зіграє у групі смерті

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    Ліга Націй - новий виклик для Украіни - Ліги націй: Україна зіграє у групі смерті
    Ліга Націй - новий виклик для Украіни
    УЄФА

    У вівторок, 3 березня, в Амстердамі пройшло жеребкування групового етапу Ліги націй - й збірна Україна отримала суперників. Сліпий жереб дав Україні дуже моцних суперників, а групу, куда потрапила наша збірна, маємо повне право називать Групою смерті

    У минулому розіграші турніру, який був дебютним, Україна пробилася в елітний Дивізіон A, а при жеребкуванні була в 3-му кошику. Іншими резидентами 3 кошика були Боснія і Герцеговина, Данія та Швеція

    Жеребкування груп D проводив легендарний англієць Девід Сімен, якого ви б ніколи не впізнали, бо він був без хвостика, але в елегантному костюмі. Йому й всім наступним легендам асистував Джорджо Маркетті.

    Групами дивізіону С опікувався швейцарець Філіпп Сенедерос, який анітрохи не змінився.

    Долю дивізіону В вирішував Рафаель ван дер Варт.

    Еліту довірили великому Луїшу Фігу, який собі допамагав ганчірочкою, - вийшло ось так:

    • Перша група: Польша, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди
    • Друга група: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія
    • Третя група: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія
    • Четверта група: Німеччина, Україна, Іспанія, Швейцарія

    Нагадаємо, переможці груп зіграють у вирішальній частини турніру в боротьбі за трофей. Команди, які займуть останні місця в групах, відправляться до Дивізіону B.

    Сам груповий етап швидкоплинний: збірна України проведе 6 турів з 3-го вересня по 17-е листопада 2020 року. Швидше за все керувати збірної України вже буде інший наставник, оскільки контракт нинішнього керманича - Андрія Шевченка - обмежується Євро 2020.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Ліга націй
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