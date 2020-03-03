Ліги націй: Україна зіграє у групі смерті



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Ліга Націй - новий виклик для Украіни УЄФА

У вівторок, 3 березня, в Амстердамі пройшло жеребкування групового етапу Ліги націй - й збірна Україна отримала суперників. Сліпий жереб дав Україні дуже моцних суперників, а групу, куда потрапила наша збірна, маємо повне право називать Групою смерті

У минулому розіграші турніру, який був дебютним, Україна пробилася в елітний Дивізіон A, а при жеребкуванні була в 3-му кошику. Іншими резидентами 3 кошика були Боснія і Герцеговина, Данія та Швеція

Жеребкування груп D проводив легендарний англієць Девід Сімен, якого ви б ніколи не впізнали, бо він був без хвостика, але в елегантному костюмі. Йому й всім наступним легендам асистував Джорджо Маркетті.

Групами дивізіону С опікувався швейцарець Філіпп Сенедерос, який анітрохи не змінився.

Долю дивізіону В вирішував Рафаель ван дер Варт.

Еліту довірили великому Луїшу Фігу, який собі допамагав ганчірочкою, - вийшло ось так:

Перша група: Польша, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди

Польша, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди Друга група: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія

Ісландія, Данія, Бельгія, Англія Третя група: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія

Хорватія, Швеція, Франція, Португалія Четверта група: Німеччина, Україна, Іспанія, Швейцарія

Нагадаємо, переможці груп зіграють у вирішальній частини турніру в боротьбі за трофей. Команди, які займуть останні місця в групах, відправляться до Дивізіону B.

Сам груповий етап швидкоплинний: збірна України проведе 6 турів з 3-го вересня по 17-е листопада 2020 року. Швидше за все керувати збірної України вже буде інший наставник, оскільки контракт нинішнього керманича - Андрія Шевченка - обмежується Євро 2020.