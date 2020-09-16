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    Андрій Ярмоленко відзначився гольовим пасом у матчі Кубка англійської ліги (відео)

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    Андрій Ярмоленко відзначився першою результативною дією в новому клубному сезоні - Андрій Ярмоленко відзначився гольовим пасом у матчі Кубка англійської ліги (відео)
    Андрій Ярмоленко відзначився першою результативною дією в новому клубному сезоні
    Світлина - 112.international

    «Вест Гем Юнайтед» українця впевнено переміг

    Українець Андрій Ярмоленко відзначився гольовим пасом в поєдинку свого «Вест Гем Юнайтед» проти «Чарльтон Атлетік» у матчі Кубка англійської ліги. «Молотобійці» виграли зустріч 3:0.

    Ярмоленко спершу навіть забив сам, але рефері не зарахував взяття воріт через напад на голкіпера. А на 22-й хвилині Андрій допоміг відкрити рахунок Себастьєнові Алле.

    Через чотири хвилини Алле відзначився вдруге, а в кінцівці, на 80-й хвилині довершив почате Феліпе Андерсон.

    У матчі проти «Чарльтона» Ярмоленко відіграв усі 90 хвилин. Натомість у стартовому турі Прем’єр-ліги, в якому «Вест Гем» програв 0:2 «Ньюкаслу», Андрій з’явився на полі за 24 хвилини до фінального свистка.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК «Вест Гем Юнайтед» Феліпе Андерсон Себастьєн Алле ФК «Чарльтон Атлетік»
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