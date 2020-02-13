Роман Зозуля заробляє в своєму клубі найбільше



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Зозуля має міцну фінансову базу ФК «Альбасете»

У другій іспанській лізі також можна жити

Портал «Футбол 24» з посиланням на власні джерела (особливо наголошується, що вони – іспанські) назвав заробітну плату українського форварда «Альбасете» Романа Зозулі.

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За сезон ексгравець збірної України заробляє 500 000 євро. І він наразі є найбільш високооплачуваним гравцем «Альбасете».

Свій контракт Зозуля уклав з клубом влітку 2019 – він розрахований на 2 роки, за цей час українець заробить 1 мільйон євро.

Щоправда, валюта не конвертується у голи - Роман провів 25 матчів у складі свого клубу в поточному сезоні та відзначився трьома голами та асистом.

Також цього тижня стала відома зарплатня українських легіонерів в Англії – так, Андрій Ярмоленко у перерахунку на євро становить 7,1 млн на рік, в Олександра Зінченка – 1,2 млн євро.

Джерело: Футбол 24