Ярмоленко заробляє 115 тисяч фунтів на тиждень. А ти ні



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Ярмоленко отримує більше всіх у клубі

При цьому 30-річна зірка майже не грає

Портал про економіку футболу Spotrac опублікував список зарплат гравців Англійської Премь'єр-ліги в сезоні 2019/2020. Зокрема, й «Вест Гема», де грає Андрій Ярмоленко.

На першому місці в списку опинився колишній вінгер команди київського «Динамо» Андрій Ярмоленко. Українець зі 130 кілометра отримує 115 тисяч фунтів на тиждень або ж 5,98 млн фунтів стерлінгів на рік.

115 тисяч фунтів у гривні - це 3 640 850, річну зарплатню гравця в українській валюті вказувати не будемо, щоб нікого не травмувати.

На другому місці - хавбек Джек Вілшир з £5,2 млн, на третьому – Феліпе Андерсон з £4,42 млн.

В сезоні 2019/2020 Ярмоленко зіграв у с лише 15 матчів - велику частину українець пропустив через травми, на його рахунку 3 голи і одна результативна передача. Й це зовсім не ті показники, на які чекали боси лондонців, коли купували зірку.

Нагадаємо, цього року «Вест Хем» бореться за зебереження прописки у «Вест Гема» - нині команда Ярмоленка займає 18 місце з 20 й перебуває у зоні вильоту.

Колега Ярмоленка по збірній - гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко заробляє лише 20 тисяч фунтів на тиждень (або £1,040,000) - це передостанній показник у команді.

Джерело: Главком СПОРТ