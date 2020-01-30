«Ліверпуль» встановив унікальне для клубу досягнення в чемпіонаті Англії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ліверпуль» впевнено лідирує в англійській Прем'єр-лізі Фейсбук

Команда Юргена Клоппа перемогла всіх суперників по чемпіонату

«Ліверпуль» переміг напередодні «Вест Гем» українця Андрія Ярмоленка в матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги – 2:0. Наш футболіст участі в поєдинку не брав через травму.

Перемога дозволила мерсісайдцям встановити унікальне для клубу досягнення в Прем’єр-лізі. «Ліверпуль» вперше в історії переміг по ходу сезону всіх суперників по дивізіону.

Загалом поточного сезону «Ліверпуль» уже виграв в Прем’єр-лізі 23 матчі з 24-х. Наразі команда очолює турнірну таблицю. Відрив від «Манчестер Сіті» сягає 19-ти очок.

Читайте також: Визначено перший для системи VAR футбольний матч в Україні

«Ліверпуль» - 18-разовий чемпіон Англії. Востаннє титул мерсісайдці вигравали 1990 року.