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    «Ліверпуль» встановив унікальне для клубу досягнення в чемпіонаті Англії

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    &laquo;Ліверпуль&raquo; впевнено лідирує в англійській Прем'єр-лізі - «Ліверпуль» встановив унікальне для клубу досягнення в чемпіонаті Англії
    «Ліверпуль» впевнено лідирує в англійській Прем'єр-лізі
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    Команда Юргена Клоппа перемогла всіх суперників по чемпіонату

    «Ліверпуль» переміг напередодні «Вест Гем» українця Андрія Ярмоленка в матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги – 2:0. Наш футболіст участі в поєдинку не брав через травму.

    Перемога дозволила мерсісайдцям встановити унікальне для клубу досягнення в Прем’єр-лізі. «Ліверпуль» вперше в історії переміг по ходу сезону всіх суперників по дивізіону.

    Загалом поточного сезону «Ліверпуль» уже виграв в Прем’єр-лізі 23 матчі з 24-х. Наразі команда очолює турнірну таблицю. Відрив від «Манчестер Сіті» сягає 19-ти очок.

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    «Ліверпуль» - 18-разовий чемпіон Англії. Востаннє титул мерсісайдці вигравали 1990 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК Ліверпуль ФК «Вест Гем Юнайтед»
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