Артем Мілевський розповів, як сильно тренувався з перепою



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Артем Мілевський тішиться, що розвозив з перепою людей на тренування Український футбол

Футболіст стверджує, що навіть у такому стані він демонстрував високий рівень

Колишній нападник київського «Динамо», білорус із українським паспортом Артем Мілевський, який зараз виступає за білоруське «Динамо» з Бреста, вкотре похизувався своїми гулянками в Києві.

«Здоров'я у мене непогане, - лестить собі футболіст під час інтерв’ю для Оnliner. - Хтось ось не п'є, а по м'ячу влучити не може. Кожному своє. Після матчу я можу випити два-три пива, мені нормально. Та й не після кожного матчу, в залежності від настрою. До того ж мені 34 роки, я вже не витягну сильної п'янки.

У Києві бували тижні з виїздами в ресторан кожен день. Але занять ніхто не пропускав. Ми потім возили на тренуваннях усіх. Це наскільки треба бути слабкими, щоб тебе возили люди, які приїхали з дискотеки, поспали, борщику зранку поїли, знову поспали і прийшли працювати? Шух-шух, стінка одна пройшла, друга, забив. Сказав усім: «Тренуйтеся, ми далі поїхали». Всі були трупами, просто трупами. Пацани, зрозуміло, ображалися. Ось хлопець працює, приїхав за годину до тренування, пішов в тренажерку, розтягнувся, а людина з дискотеки його возить».