Київське «Динамо» перемогло «Шахтар» у вольовому матчі за Суперкубок (відео)

Денис Гармаш забив своєму найпринциповішому суперникові Динамо від Шурика

Кияни здобули трофей ввосьме в історії

Київське «Динамо» відкрило сезон-2019/2020 ефектною перемогою над найпринциповішим суперником у матчі за Суперкубок України.

«Шахтар» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) – 1:2

Голи: 1:0 – Алан Патрік (45+3). 1:1 – Бурда (80). 1:2 – Гармаш (83)

«Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Алан Патрік (Дентіньо, 88) – Манор Соломон (Тете, 66), Марлос, Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко – Шепелєв – Олександр Караваєв (Карлос Де Пена, 68), Буяльський (к), Гармаш (Сергій Сидорчук, 84), Вербіч (Георгій Цитаїшвілі, 73) – Бесєдін. Тренер – Олександр Хацкевич

Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Володимир Володін (Херсон)

Попередження: Хочолава (29) – Буяльський (45+1), Кадар (72)

28 липня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

Впродовж першого тайму домінували футболісти «Шахтаря». Нагоду забити «гірники» отримали дуже швидко, але м’яч після дальнього удару Марлоса, який зробив перехоплення після обрізки Віталія Миколенка, витягнув з верхнього кута Денис Бойко.

Усю першу половину кияни провели на власній половині, але при цьому теж мали нагоду повести в рахунку. Проте Беньямін Вербіч після передачі від Олександра Караваєва справа пробив з району одинадцятиметрової позначки невдало.

А пропустили кияни тоді, коли до завершення першого тайму залишалися лічені секунди. Після подачі кутового Артем Бесєдін вибив м’яч від власних воріт не надто вдало, під ноги Аланові Патріку, а бразилець метрів з 13-ти пробив сходу не лише ідеально влучно, а й із шаленою швидкістю – 1:0.

По перерві кияни пішли вперед великими силами. І нагоди відзначитися мали, проте Бесєдін пробив зі зручного становища так само незграбно, як вибивав м’яч із власного карного майданчика. Натомість Караваєв, перестрибнувши Ісмаїлі після навісу Миколенка, вдарив над поперечиною. А ще в одній ситуації «Динамо» обікрав арбітр, який не призначив пенальті у ворота Андрія П’ятова після того, як по ногах отримав Денис Гармаш.

Виклавшись у першій половині другого тайму, динамівці начебто трохи підсіли і ледь не пропустили на контратаці. Та Алан Патрік після проходу по центру пробив трохи неточно.

Відігратися «Динамо» вдалося після подачі кутового, коли ударом гноловою ворота суперника вразив центральний оборонець Микита Бурда – 1:1.

Більше того, піймавши кураж, динамівці через три хвилини забили вдруге. Гармаш прийняв м’яч на груди після діагоналі зліва і, скориставшись певною неуважністю оборонців суперника, пробив, тягнучись за м’ячем, точно в дальній кут – 1:2.

Цей гол виявився переможним. В заключних десять хвилин «гірники» атакували, але створити щось таке, що б поставило Дениса Бойка в скрутне становище, не змогли.

«Динамо» виграло Суперкубок України вдруге поспіль і ввосьме в історії.