Атлет із Буркіна-Фасо побив світовий рекорд з потрійного стрибка (відео)

Юґ Фабріс Занґо (справа) і його тренер, ексрекордсмен світу Тедді Тамґо

Вписати ім’я в історію Занґо допоміг попередній рекордсмен

Легкоатлет із Буркіна-Фасо Юґ Фабріс Занґо встановив новий світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщеннях.

Новий рекорд був встановлений на змаганнях у французькому Об’єрі.

Занґо стрибнув на 18,07 метра. Він став першим, кому підкорилася позначка в 18 метрів в приміщеннях.

Попередній рекорд, який був встановлений французом Тедді Тамґо (17,92 метра), тримався з 2011 року. Цікаво, що зараз Тамґо є тренером Занґо.

На відкритому повітрі світовий рекорд у потрійному стрибку належить британцеві Джонатану Едвардсу. На чемпіонаті світу-1995 у Гетеборзі він стрибнув на 18,29 метра.