Атлет із Буркіна-Фасо побив світовий рекорд з потрійного стрибка (відео)
Вписати ім’я в історію Занґо допоміг попередній рекордсмен
Легкоатлет із Буркіна-Фасо Юґ Фабріс Занґо встановив новий світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщеннях.
Новий рекорд був встановлений на змаганнях у французькому Об’єрі.
Занґо стрибнув на 18,07 метра. Він став першим, кому підкорилася позначка в 18 метрів в приміщеннях.
Попередній рекорд, який був встановлений французом Тедді Тамґо (17,92 метра), тримався з 2011 року. Цікаво, що зараз Тамґо є тренером Занґо.
На відкритому повітрі світовий рекорд у потрійному стрибку належить британцеві Джонатану Едвардсу. На чемпіонаті світу-1995 у Гетеборзі він стрибнув на 18,29 метра.