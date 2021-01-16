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    Атлет із Буркіна-Фасо побив світовий рекорд з потрійного стрибка (відео)

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    Юґ Фабріс Занґо (справа) і його тренер, ексрекордсмен світу&nbsp;Тедді Тамґо - Атлет із Буркіна-Фасо побив світовий рекорд з потрійного стрибка (відео)
    Юґ Фабріс Занґо (справа) і його тренер, ексрекордсмен світу Тедді Тамґо
    Світлина - twitter TeddyTamgho

    Вписати ім’я в історію Занґо допоміг попередній рекордсмен

    Легкоатлет із Буркіна-Фасо Юґ Фабріс Занґо встановив новий світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщеннях.

    Новий рекорд був встановлений на змаганнях у французькому Об’єрі.

    Занґо стрибнув на 18,07 метра. Він став першим, кому підкорилася позначка в 18 метрів в приміщеннях.

    Попередній рекорд, який був встановлений французом Тедді Тамґо (17,92 метра), тримався з 2011 року. Цікаво, що зараз Тамґо є тренером Занґо.

    На відкритому повітрі світовий рекорд у потрійному стрибку належить британцеві Джонатану Едвардсу. На чемпіонаті світу-1995 у Гетеборзі він стрибнув на 18,29 метра.

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    Теги: легкоатлет легка атлетика потрійний стрибок рекорд Тедді Тамґо Юґ Фабріс Занґо Джонатан Едвардс
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